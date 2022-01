Au Parc OL,

Vivez avec nous l’un des matchs les plus importants de la Ligue 1 de l’intérieur, en découvrant la zone mixte et l’auditorium du Parc OL, tout en approchant Kylian Mbappé, Marco Verratti et consorts. 20 Minutes vous emmène en effet ce lundi dans les nombreux recoins du « formidable outil » de Décines pour y observer ses secrets, à l’occasion du choc OL-PSG (1-1) de dimanche.

C’est le meilleur moyen de revivre un rendez-vous hors pair, auquel n’ont pu assister que 5.000 spectateurs en raison de la jauge du Covid-19, n’est-ce pas ? Suivez le guide, messieurs dames.