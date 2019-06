Dominic Thiem — Pavel Golovkin/AP/SIPA

Les favoris en lice

C’est plutôt cocasse. Il n’y a que des favoris dans le tableau masculin à Roland-Garros et aucune favorite chez les dames. Djokovic, Nadal, Federer et Thiem forment le big four du circuit ATP alors que dans le tableau dames, la mieux classée, Ashleigh Barty, n’est que tête de série numéro 8.

Les Français du jour

Mladenovic joue en double avec Babos contre la paire Mertens-Sabalenka. En cas de victoire, la Française sera n°1 mondiale de double. Ils sont où, les haters ?

La météo

Complètement imprévisible. Il va pleuvoir le matin, c’est sûr. Après c’est un peu yolo. On alternera entre les éclaircies, les averses, les gouttes et on essayera d’esquiver tout ça de notre mieux.

Le tweet

Djokovic a les crocs, la concurrence est prévenue

Djokovic : "Avoir envie d'écrire l'histoire du tennis est quelque chose qui n'a jamais été aussi présent dans ma carrière. Plus le temps passe, plus c'est un paramètre qui me motive." #RG19 — Tennis Magazine (@TennisMagazine1) June 6, 2019

Le match à suivre

De qui se moque-t-on, cette question est bien sérieuse ? Il n’y a qu’un match vendredi et il opposera Roger Federer à Rafael Nadal. Tant pis pour les autres.

Le prono de la rédac

Anisimova va renvoyer Barty à sa carrière de joueuse de cricket.