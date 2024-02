Toujours la même rengaine. Le badminton ? « Un sport d’EPS », vous répéteront au fil du temps les mécréants. Pourtant, le bad, ce n’est pas que les montantes-descendantes dans le gymnase glacé de votre lycée. Il suffit de regarder jouer Delphine Delrue pour en prendre conscience. Spécialiste du double mixte (avec Thom Gicquel), 13e mondiale, la Francilienne (25 ans) représente la meilleure chance de médaille pour le badminton français aux Jeux olympiques de Paris.

Delphine Delrue, qui sera présente aux Internationaux de France à la Adidas Arena du 5 au 10 mars, nous a donc reçus à l’Insep pour nous enseigner les fondamentaux du badminton, et nous faire cracher nos poumons, accessoirement. Pourtant fort d’une hygiène de vie parfaite (ou presque), il n’a pas fallu bien longtemps pour être à terre après quelques échanges avec celle qui a été, en compagnie de son partenaire de double, la première française lauréate d’un tournoi du World Tour, en mars 2021 à Bâle.

Vous l’aurez compris, le badminton, c’est avant tout un sport où il faut un bon, un très bon cardio. Et aussi une certaine science de placement, au risque de devoir courir partout et s’époumoner pour rattraper ce maudit volant en plumes d’oie de 5 grammes. Pas besoin, ici, de frapper comme une brutasse, même si certains smashs peuvent partir à près de 500 km/h. Faites une bonne amortie cachée et votre adversaire se retrouvera les quatre fers en l’air. Et retournera probablement au terrain 4, au bout du gymnase.