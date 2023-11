Benjamin Mendy va assigner Manchester City pour non-paiement de salaires

Jugé non coupable de viol et tentative de viol par la justice britannique, l’ancien défenseur français de Manchester City Benjamin Mendy va assigner en justice le club anglais, auquel il réclame plusieurs millions de livres de salaires impayés. Le latéral gauche, qui joue depuis le début de la saison à Lorient, avait été suspendu par les Skyblues après son inculpation et sa détention provisoire à l’été 2021.

« Le club de football de Manchester City n’a versé aucun salaire à M. Mendy à partir de septembre 2021, à la suite de l’inculpation de M. Mendy pour différents chefs d’accusation dont il a été acquitté, en deux temps, par la suite, et jusqu’à la fin de son contrat, en juin 2023 », selon les termes d’un communiqué transmis au nom du joueur à la chaîne Sky Sports et au quotidien The Guardian.

Un joli pactole à la clé

Ces deux acquittements successifs ont mis fin à toutes les procédures engagées par la justice britannique contre le champion du monde 2018, qui a toujours fermement contesté ces accusations, évoquant des relations consenties. On estime que Manchester City rémunérait le latéral français autour de 100.000 livres sterling par semaine (environ 114.000 euros).