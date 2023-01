Le verdict est tombé. Accusé de sept viols, risquant la prison à perpétuité, Benjamin Mendy ressort libre de son procès à Chester, dans le nord de l’Angleterre. Le joueur de Manchester City, suspendu par son club depuis un an en raison de cette affaire, a été reconnu non-coupable pour les six premiers viols ainsi que pour une agression sexuelle. Le jury populaire qui l'a jugé n'a pas réussi à parvenir à un verdict sur deux autres accusations, un septième viol et une tentative de viol. Le procureur demandé un nouveau procès, fixé au 26 juin, pour ces deux dernier chefs d'accusation.









