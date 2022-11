Pour la deuxième journée d’affilée, la parole était à Benjamin Mendy mardi dans le cadre de son procès, où il est accusé de sept viols, d’une tentative de viol et d’une agression sexuelle contre sept femmes. Alors qu’il n’était à l’origine question que des deux premières plaignantes, l’arrière gauche de Manchester City, actuellement suspendu par son club, s’est finalement exprimé sur toutes les accusations portant contre lui devant la Chester Crown Court.

« Gêné » par ses fêtes pendant le confinement

Le footballeur français s’est défendu point par point à la barre. Concernant « Women one », comme sont nommées les plaignantes, il a assuré que la jeune femme était davantage intéressée par un ami, mais qu’il l’a effectivement surpris sous la douche un soir et qu’il lui a « suggéré d’avoir des relations sexuelles ». Elle a dit non, ce à quoi il a répondu qu’il était « d’accord avec ça », selon des propos rapportés par RMC Sports et le Manchester Evening News.

Par la suite, interrogé sur les fêtes organisées chez lui en plein confinement, Mendy a reconnu que « ce n’était pas la bonne chose à faire » et qu’il était « gêné » par son comportement. Mais au moment de s’expliquer sur les accusations de la deuxième plaignante, selon qui il l’aurait violée à trois reprises durant cette période, l’ancien joueur de l’OM a répété que « non », cette dernière n’avait jamais explicitement refusé ou lui aurait demandé d’arrêter.

Consentante « à 1000 % »

Même tonalité pour les affaires suivantes. « Dans la piscine, elle me suivait. Elle dansait devant moi. Je m’éloignais », a-t-il assuré à propos de la troisième plaignante, alors que la quatrième, avec qui il a eu une relation sexuelle, n’a jamais exprimé son refus, selon lui. Quant aux deux dernières femmes, Mendy conteste leur version des faits, notamment la sixième, consentante « à 1000 % » selon la manière « dont elle parlait », en lui disant qu’elle le trouvait « sexy ».

Interrogé ensuite de manière très serrée par l’avocat des jeunes femmes, Benjamin Mendy n’a pas dévié de sa ligne de défense. « Je ne pensais pas que cela pouvait être mal quand on était consentants », a-t-il déclaré. Tout en reconnaissant que « oui », il avait fait l’amour à des femmes qu’il ne connaissait pas et qui parfois venaient de coucher avec un ami. Tout en assumant le fait qu’il buvait, certes, mais qu’il connaissait ses limites. « Je n'ai pas bu au point de faire quelque chose de mal », a asséné le joueur. Le procès se poursuit ce mercredi.