Plusieurs collages hostiles à Benjamin Mendy, joueur du FC Lorient après avoir été acquitté en Angleterre dans une affaire de plusieurs viols, sont apparus samedi aux abords du stade du Moustoir à Lorient. Un collectif a revendiqué ces collages contre la signature de l’ancien international tricolore pour une durée de deux ans dans le Morbihan.

« Nous souhaitons une exclusion de B.Mendy et tous les autres violeurs et agresseurs des clubs, que la justice soit rendue, et que plus globalement le monde du foot et du sport fassent la lumière sur les faits et le ménage dans leurs rangs. Stop à l’impunité », explique le collectif. Ces collages, apparus samedi, à la veille du match contre Nice (15 heures), ont depuis été retirés pas le club, qui se réserve le droit de déposer plainte, selon Le Télégramme. Le joueur n’est, lui, pas dans le groupe qui joue ce dimanche.