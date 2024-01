L'annonce de la mort de Franz Beckenbauer, figure légendaire du football mondial pendant plus d'un demi-siècle comme joueur, entraîneur puis dirigeant, a soulevé une vague d'émotions à la hauteur de l'empreinte qu'il laisse sur la planète foot. Des anciens joueurs majeurs allemands comme Lothar Matthäus ou Karl-Heinz Rummenigge aux personnalités emblématiques croisées durant ses différentes vies, ils sont nombreux à avoir rendu hommage au « Kaiser ». Voici les principales réactions après le décès de la légende allemande du football Franz Beckenbauer.

Julian Nagelsmann, sélectionneur de l'Allemagne

« Quand Franz Beckenbauer entrait dans une pièce, elle s'illuminait, il portait très justement le titre de "brillant phare du football allemand". Jusqu'au bout, il était entouré d'une aura que même les ennuis de santé et les coups du sort qu'il a dû affronter ne pouvaient assombrir. Je suis fier et heureux d'avoir pu le connaître et je me souviendrai de lui avec affection. »

Lothar Matthäus, capitaine de la sélection allemande championne du monde en 1990 sous les ordres de Beckenbauer:

« Le choc est profond, même si je savais que ça n'allait pas bien chez Franz. Sa mort est une perte pour le football et pour toute l'Allemagne. Il était l'un des plus grands, en tant que joueur, entraîneur, mais aussi en dehors du terrain. Tous ceux qui l'ont connu savent quel homme grandiose et généreux il était. Un bon ami nous a quittés. Il va me manquer, il va nous manquer. »

Rudi Völler, champion du monde en 1990

« J'estime que ça a été l'un des plus grands privilèges d'avoir connu et côtoyé Franz Beckenbauer. Le Kaiser a été une inspiration pour plus d'une génération, il restera à jamais une figure lumineuse du football allemand. Avec Franz Beckenbauer, le football allemand perd une grande personnalité, je perds un bon ami. »

Karl-Heinz Rummenigge, ancien international et dirigeant du Bayern Munich:

« Je suis profondément touché. Franz Beckenbauer a réécrit le football allemand, et a durablement marqué son empreinte. Il a été mon capitaine au Bayern, mon sélectionneur avec la Mannschaft, notre président du Bayern et, dans tous ces rôles, il a non seulement été couronné de succès, mais il a été unique. »

Thomas Müller, milieu offensif de l'Allemagne et du Bayern Munich

« Un des plus grands footballeurs de l'histoire du Bayern Munich nous a malheureusement quittés. Repose en paix, "Kaiser Franz". Nous n'oublierons jamais ce que tu as fait pour le football en Allemagne. »

Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France

« Franz Beckenbauer a d'abord été un joueur de classe mondiale, un défenseur talentueux et autoritaire avec son club de presque toujours, le Bayern Munich, mais aussi avec la sélection allemande avec lesquels il a collectionné les trophées. Il dégageait une classe, une assurance dont beaucoup ont cherché à s'inspirer. A travers tout ce qu'il a réussi mais aussi ce qu'il dégageait, Franz Beckenbauer était une personnalité extrêmement respectée, qui incarnait l'exigence du très haut niveau. »

Michel Platini, légende française du football, ex-président de l'UEFA

« Monsieur Franz Beckenbauer est parti, le "Kaiser" est mort. C'est l'un de mes compagnons de vie qui disparaît. L'un des joueurs qui comme Pelé, Cruyff ou Charlton, ont nourri ma passion pour ce jeu. Franz, c'était l'élégance et la gentillesse incarnées et aussi un joueur exceptionnel. Il est le père fondateur du football allemand et un acteur infatigable au service du football mondial. Je tiens à exprimer mon plus grand respect pour l'homme et le joueur de football qui vient de nous quitter. »

Arrigo Sacchi, ancien sélectionneur de l'Italie

« C'est une journée triste pour le monde du football, nous avons perdu une légende de notre sport, un très grand quand il était joueur puis quand il fut entraîneur. »

Gianni Infantino, président de la Fifa

« Franz Beckenbauer: une légende du football allemand et mondial. Le "Kaiser" est toujours resté modeste malgré des exploits et triomphes qui sont gravés dans l'histoire. (...) Une personne vraiment formidable, un ami du football, un champion et une véritable légende. Franz ne sera jamais oublié. »

UEFA

« Franz Beckenbauer, l'un des fils les plus éminents du football européen, est mort à l'âge de 78 ans. Le "Kaiser" était un joueur extraordinaire, un entraîneur couronné de succès et un expert populaire qui a façonné le football allemand comme personne d'autre. »

Olaf Scholz, chancelier allemand

« Champion du monde comme joueur et entraîneur: Franz Beckenbauer était l'un des plus grands footballeurs allemands et pour beaucoup "der Kaiser", parce qu'il a aussi passionné plusieurs générations pour le football allemand. Il va nous manquer. »