Le « Kaiser » est décédé. La Fédération allemande de football (DFB) a annoncé, ce lundi, le décès de Franz Beckenbauer, la légende allemande du football. Champion du monde comme joueur en 1974, puis comme sélectionneur en 1990, l’ancien défenseur est mort dimanche à l’âge de 78 ans, a indiqué la DFB à l’agence de presse SID, filiale de l’AFP.

Ancien capitaine de la sélection ouest-allemande dans les années 1970, sélectionneur de la Mannschaft de 1984 à 1990 et ancien dirigeant du Bayern Munich dans les années 1990, Franz Beckenbauer s’était retiré de la vie publique ces dernières années en raison de problèmes de santé. Il avait remporté trois fois la Ligue des champions, en 1974, 1975, 1976, année où il avait reçu son deuxième Ballon d’or, après 1972.

Entraîneur de l’OM en 1990

Le « Kaiser » avait également entraîné pendant plusieurs mois en France, à l’Olympique de Marseille. En 1990, Franz Beckenbauer était devenu le premier Allemand à entraîner une grosse équipe française, qui était alors présidée par Bernard Tapie.

Franz Beckenbauer faisait partie du cercle très fermé des hommes ayant été champions du monde en tant que joueurs puis entraîneurs. Le Brésilien Mario Zagallo (1958 et 1970), décédé vendredi, et Didier Deschamps (1998 et 2018) ont également réussi cette prouesse.