Ça risque de lever du sourcil lors de la prochaine conférence de presse de Carlo Ancelotti. Selon le quotidien sportif madrilène AS, l’entraîneur du Real Madrid ne décolère pas depuis les blessures successives de Vinicius Junior et d’Eduardo Camavinga avec leur sélection respective et il compterait le faire savoir aux instances mondiales lors de la prochaine conf d’avant-match de son équipe, qui se déplace samedi prochain du côté de Cadix en Liga (18h30). Le Mister a en effet prévu de « critiquer sévèrement » le calendrier imposé aux équipes nationales par la FIFA et l’UEFA qu’il juge tout simplement « délirant ».

De manière générale, et on ne cesse de l’écrire, les critiques des entraîneurs et des joueurs ne sont désormais plus isolées et il semble bien que ce mouvement de protestation prenne de plus en plus d’ampleur dans les semaines et les mois à venir. Alors que la FIFPRO, le syndicat international des joueurs, dénonce depuis des années la surcharge toujours plus folle des calendriers et alerte sur les dangers inhérents pour la santé mentale et physique des joueurs, c’est bien aujourd’hui tout l’environnement du football qui semble en prendre véritablement conscience.

Face aux calendriers surchargés, les footeux prêts à déclarer la grève générale ?

➡️ https://t.co/b3k2l8Kb3Z pic.twitter.com/L0vF6O16eF — 20 Minutes (@20Minutes) October 17, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



La FIFPRO a de nouveau critiqué en juin 2023 l’inflation des matchs et des compétitions observée en 2022-2023, avec un Mondial bricolé en plein milieu de la saison. Une étude du groupe d’assurance Howden a même montré que l’organisation de la Coupe du monde au Qatar en hiver avait été jugée responsable d’une augmentation de la gravité des blessures, notamment en Premier League et en Bundesliga.

La FIFA et l’UEFA au banc des accusés

Du côté des joueurs, récemment, ce sont Virgil van Dijk et Aurélien Tchouaméni qui ont repris le flambeau de la contestation en admettant arriver à une limite. « C’est aux instances de faire quelque chose. Ce sera à nous de se rassembler aussi, pour taper du poing sur la table. Jouer des saisons à 70 ou 80 matchs, c’est impossible », expliquait lors de la trêve internationale d’octobre le milieu français du Real Madrid, lui aussi actuellement blessé depuis le début du mois de novembre. Ce week-end, c’est son coach qui en remettra une couche.

Suffisant pour faire plier les instances et leur boulimie de matchs (ou d’argent) ? Il est malheureusement permis d’en douter. Car si la FIFA indemnise les clubs dont les joueurs ont été gravement blessés avec leur sélection, à l’image du Barça qui pourrait percevoir près de trois millions d’euros après la rupture complète du ligament croisé antérieur du genou de Gavi avec l’Espagne, ce n’est pas la réponse que les clubs, les joueurs et leurs coachs attendent.