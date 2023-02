« On est en train de dépasser les limites » : Carlo Ancelotti a pesté mercredi en conférence de presse contre le calendrier surchargé qui attend le Real Madrid - et de nombreux clubs en Europe - ces prochaines semaines, un « sujet très sérieux » pour l’entraîneur madrilène, qui demande un engagement collectif « pour changer cela ».

« On ne va pas choisir nos matchs, parce que dans ce club, ce n’est pas possible de choisir ses matchs. Mais on va doser les joueurs. C’est nécessaire. Pourquoi ? Parce que le calendrier qui nous attend est… incroyable », a lancé Ancelotti mercredi, avant le match en retard de la 17e journée de Liga contre Valence.

Question de santé… Et de spectacle

« La Liga veut organiser ses compétitions, la fédération aussi, la FIFA et l’UEFA aussi… Chacun n’en fait qu’à sa tête. Résultat : les joueurs ne peuvent pas avoir de jours de repos. Moi aussi, parfois, ça m’ennuie d’avoir des jours de repos. Mais on doit penser aux joueurs. On doit s’arrêter un instant et se dire que si les joueurs ne se reposent pas, il n’y a plus de spectacle. C’est un sujet très sérieux », a poursuivi le technicien italien du Real.

« Nous, on est très enthousiastes à l’idée de jouer une demi-finale de Coupe du Roi contre le FC Barcelone, des huitièmes de finale de Ligue des champions contre Liverpool, une demi-finale de Coupe du monde des clubs… Ça nous motive, et les joueurs aussi sont très enthousiastes à cette idée. Mais il y a une limite pour tout. Et là, avec ce calendrier, on est en train de dépasser les limites. Tous ensemble, on doit faire quelque chose pour changer cela », a plaidé Carletto.

Deux matchs par semaine sans arrêt pendant deux mois

Vainqueur de la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite en janvier et de la Supercoupe d’Europe en août, le Real Madrid est encore engagé sur tous les tableaux cette saison : le championnat, la coupe nationale, la Coupe du monde des clubs et la Ligue des champions. Le Real a joué huit matchs en janvier, et disputera aussi sept ou huit rencontres en février, à raison de deux matchs par semaine sans arrêt pendant plus de deux mois.