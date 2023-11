La chute du Nîmes Olympique semble sans fin. Le club de National (la troisième division), qui évoluait encore en Ligue 1 en 2021 n’en finit plus de connaître des situations ubuesques.

« J’entraîne une équipe professionnelle (…) Je voudrai juste un peu d’eau chaude et de chauffage »



Le coach de Nîmes qui confirme qu'il n'y a plus ni chauffage ni eau chaude dans les vestiaires de ses joueurs.



Il ne s’agit pas, cette fois, d’une nouvelle crise entre les supporteurs et le club, qui s’écharpent par voie juridique. Pas davantage que les soucis du président, Rani Assaf, dont l’ambitieux projet immobilier et commercial (et avec lui celui de la création d’un nouveau stade au Costières) a subi un très sérieux coup de frein. La CNAC, commission nationale d’aménagement commercial, a émis un avis défavorable à ce projet de 250 millions d’euros. Il comportait la démolition de l’actuel stade des Costières et la construction d’un nouveau stade de 15.000. Mais aussi la création d’un hôtel de luxe, de dix-sept structures commerciales au total et d’un quartier d’un millier d’habitants avec toutes les commodités.

« Ça fait deux mois que les clims ne fonctionnent plus »

Cette fois, c’est l’encadrement technique qui monte au front. Avant la réception d’Epinal, l’entraîneur Frédéric Bompard a dénoncé les conditions d’entraînement incroyables, que vivent ses joueurs au quotidien. « Je suis entraîneur de football professionnel (…) Ça fait deux mois que les clims ne fonctionnent plus. Donc on a eu chaud et maintenant on a froid. Ça fait quinze jours qu’on n’a plus d’eau chaude », souligne le coach. « Ce qui m’intéresse c’est qu’après qu’on a pris de la pluie sur la gueule pendant une heure et demie, que mes garçons aient au moins de l’eau chaude et quand on arrive le matin, qu’il y ait juste un peu de chauffage ».

Battu à domicile par la lanterne rouge Epinal (1-3), vendredi, Nîmes occupe la dixième place du championnat de National.