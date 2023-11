« C’est un moment merveilleux, mais cela ne change rien à la situation, le plus important est que son père soit libéré », a déclaré dimanche l’entraîneur Jürgen Klopp après le but égalisateur de Luis Diaz pour Liverpool à Luton (1-1). L'ailier de 26 ans a fait son retour après avoir manqué deux matchs avec les Reds, dimanche, huit jours après l’enlèvement de ses parents par des hommes armés en Colombie. Sa mère a été secourue mais son père est toujours en captivité.

Malgré ce contexte lourd, l’international colombien a égalisé dans le temps additionnel, une dizaine de minutes seulement après son entrée en jeu, pour sauver son équipe d’une défaite embarrassante lors de cette 11e journée de Premier League. « C’est merveilleux qu’il ait voulu être ici. Pour nous c’est un but super important et pour lui c’est très important et très émouvant, mais c’est tout », a déclaré Klopp à Sky Sports.

Luis Diaz égalise dans les arrêts de jeu pour Liverpool et célèbre avec un message pour son père, kidnappé par un groupe armé Colombien



"Liberté pour papa" 🙏#LUTLIV | #PremierLeague pic.twitter.com/FBskEYsXRj — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 5, 2023



« On savait qu’il serait menaçant. On ne savait pas combien de temps il pourrait jouer parce qu’il a seulement eu quelques séances (d’entraînement) avec l’équipe, mais ce n’est pas ce qui est le plus important aujourd’hui. Il a marqué le but mais nous avons besoin de voir une amélioration en Colombie », a ajouté Klopp.

Devant la caméra du diffuseur, le gardien Alisson Becker a également salué la performance de l’ailier gauche malgré les événements tragiques qui le touchent. « Cela en dit long sur son caractère et sa force intérieure. Je ne peux pas imaginer ce qu’il traverse. Nous le soutenons et nous ressentons sa douleur, mais pour lui, c’est à un autre niveau, a déclaré Alisson. Le football apporte de la joie à Luis en ce moment. Quand vous êtes sur le terrain, vous vous concentrez sur votre travail. Il l’a fait pour nous. »