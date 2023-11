En Galice comme ailleurs, la nuit porte conseil. Iago Aspas s’est excusé ce dimanche après son coup de sang de la veille au soir. « J’ai commis une erreur, a reconnu dans une story Instagram le capitaine du Celta Vigo, tenu en échec samedi par le FC Séville à domicile, lors de la 12e journée de Liga (1-1). Je n’aurais pas dû exprimer ma frustration de cette manière. »

Sur le banc depuis une demi-heure après avoir été remplacé, l’ancien international espagnol de 36 ans a passé ses nerfs sur l’écran du VAR après qu’un penalty initialement accordé au Celta a été refusé après recours à la vidéo, au bout du temps additionnel de la rencontre (90e+8).

💢 La vidéo de Iago Aspas projetant l'écran du VAR au sol après le pénalty annulé au Celtapic.twitter.com/WQFzgTFc3B — LigActu 🇪🇸 (@LigActu) November 4, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



S’il avait été accordé et converti, ce « peno » aurait permis à l’équipe galicienne de prendre un peu d’air au classement, alors qu’elle occupe une peu enviable 18e place (sur 20 équipes).

Aspas avait eu des mots durs contre l’arbitrage à l’issue de la rencontre avant, donc, de s’excuser quelques heures plus tard. « Cela me fait mal parce que ce n’est pas l’exemple que je veux donner aux plus jeunes fans du Celta », a-t-il aussi déclaré sur Instagram. Reste à savoir maintenant ce que la commission de discipline de la Liga va décider.