Au stade Vélodrome,

« Il y a rouge ! Il lui marche dessus. Il peut lui casser le pied. On est trop gentil, on se fait avoir et on dit rien ! ». Grosse colère de Jordan Veretout dans les couloirs du stade Vélodrome après le match nul de l’Olympique de Marseille contre Brighton (2-2), jeudi soir pour leur deuxième match de poule de Ligue Europa.

Au delà du résultat, c’est surtout pour l’énorme faute de Tariq Lamptey sur Amine Harit en début de deuxième période (52e) que Jordan Veretout et les Marseillais se sont énervés. Le Marocain venait d’enrhumer un défenseur de Brighton d’un magnifique crochet, lorsque le latéral est venu violemment le faucher. Alors certes, il prend d’abord le ballon, mais son excès d’engagement emmène sa semelle frapper violemment la cheville du milieu de terrain, déjà victime d’une rupture d’un ligament croisé la saison dernière. Et quand on l’a vu se retordre de douleur comme contre Monaco, on a pensé au pire.

« Il lui arrache la cheville derrière »

Encore plus pendant ces longues minutes durant lesquelles on a eu le temps de revisionner plusieurs fois les images plutôt claires : Tariq Lamptey mérite rouge, et Harit peut s’estimer heureux de s’en tirer « seulement » avec une jolie tache de sang sur la chaussette. Sans qu’on comprenne pourquoi, à aucun moment, le VAR n’est intervenu.

Ça me rend dingue de voir ça, en sachant d'oú revient Amine... 😡 pic.twitter.com/xsFoFMumSf — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) October 5, 2023



« Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise, je partage votre sentiment. Surtout qu’on encaisse le but suite à ça. Je lui ai demandé de protéger les joueurs, il me dit qu’il touche le ballon mais il lui arrache la cheville derrière. On ne cherche pas des excuses, mais c’est agaçant », a regretté Valentin Rongier en zone mixte.

« C’est une erreur du VAR, pas de l’arbitre »

Si Harit n’a pas voulu en rajouter une couche sur ses réseaux sociaux, se contentant d’évoquer « certains faits de jeu », et bien sûr la « frustration » du nul, son entraîneur Gennaro Gattuso a clairement désigné le coupable : « Je n’aime pas parler des arbitres, c’est un travail difficile. Mais je veux juste savoir ce qu’ils faisaient au VAR. Ils ont vu le tacle sur Harit, il y a du sang. C’est une erreur du VAR, pas de l’arbitre ».

Une « erreur » qui coûte finalement deux buts et deux points à l’OM puisque Tariq Lamptey est impliqué sur la réduction de l’écart moins de 4 minutes plus tard en décalant Mitoma sur le côté gauche (56e). Et encore plus sur l’égalisation, puisque c’est lui provoque le penalty en toute fin de match (88e) après une faute de Clauss, averti pour l’occasion. Ce que n’aura même pas été Lamptey.