OL - FC Metz EN DIRECT : Enfin un premier succès en Ligue 1 pour Lyon et Grosso ?… Suivez ce match clé avec nous dès 12h30…

08h00 : Hello les Minutos !

On espère que ce dimanche, il y aura bien match pour l’Olympique Lyonnais. Une semaine après les désastreux incidents d’avant-match lors de l’Olympico (reporté au 6 décembre), il est temps d’enfin gagner un match pour Fabio Grosso et l’OL. Malgré ses 12 points de suture et ses 30 jours d’ITT, l’entraîneur italien sera bien présent sur le banc à 13 heures pour affronter le FC Metz. Le contexte sera forcément très particulier pour lui, comme pour tout un club en perdition depuis le début de la saison, lanterne rouge avec 6 points de retard sur le barragiste messin. Et oui, vous l’aurez bien compris, comme le 22 octobre face à Clermont (17e), il s’agira d’un match crucial dans la lutte pour le maintien, alors que la bande à Alexandre Lacazette n’a obtenu que 3 points sur 36 depuis cet été. L’heure est (plus que) grave, et on a hâte de vous faire vivre ce tournant depuis le stade.

>> Retrouvez-nous par ici dès 12h30, avant un coup d’envoi à 13 heures ce dimanche.