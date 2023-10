Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et toute l’équipe de France de football pourraient effectuer leurs déplacements en train pour le match amical prévu à Lyon en mars, a annoncé jeudi le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo.

« Avec Didier Deschamps (le sélectionneur), nous allons commencer à étudier le déplacement de l’équipe de France en train, à Lyon en mars, pour qu’elle donne le bon exemple et mette en lumière l’objectif de transition écologique » de la FFF, a expliqué en conférence de presse Philippe Diallo, son président depuis juin après un intérim ayant fait suite à la démission de Noël Le Graët fin février.

La question du confort des autres voyageurs et des attroupements

« En mars, j’espère, je souhaite, je pense que l’équipe de France fera ses déplacements en train », a-t-il appuyé. Si l’équipe féminine coachée par Hervé Renard et les Espoirs de Thierry Henry ont déjà eu l’occasion de prendre le train, « nous sommes conscients de la difficulté particulière concernant l’équipe de France masculine », a ajouté Philippe Diallo.

« J’ai demandé comment on peut faire, en respectant les impératifs sportifs ; il y a des questions de temps de déplacement, de récupération, de sécurité, de confort des autres passagers, a-t-il détaillé. Dans les gares, il est possible de générer un attroupement et que les trains ne soient pas à l’heure. »

Objectif 50 % de consommation énergétique en moins en cinq ans

« En mars, nous avons des matchs sur le territoire français, on s’est laissé le temps avec la SNCF et les pouvoirs publics, pour étudier toutes les facettes de cette question », a-t-il encore dit. « Notre objectif est clair : mettre en place toutes les conditions pour se déplacer en train », afin de « bénéficier de la lumière » médiatique des Bleus et influer sur l’ensemble des déplacements dans le milieu du football français, a insisté Philippe Diallo.

L’ex-entraîneur du PSG Christophe Galtier avait provoqué une polémique en septembre 2022 quand en conférence de presse, à la question de possibles déplacements en train, il avait répondu avec ironie qu’il étudiait la possibilité que l’équipe se déplace « en char à voile ».

La FFF a par ailleurs un objectif de 50 % de réduction de sa consommation énergétique en cinq ans, pour se rapprocher de la sobriété, a indiqué Philippe Diallo, qui présentait jeudi le « plan d’engagement » de la fédération pour améliorer sa « performance sociétale ».