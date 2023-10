Xavier Garcia a eu du flair, en publiant son livre Perdants magnifiques (éditions Solar) le 5 octobre. Soit deux jours avant la retraite de Thibaut Pinot, et donc dix jours avant cette fichue élimination du XV de France dès les quarts de finale de sa Coupe du monde de rugby, dimanche contre l’Afrique du Sud (28-29). « Pour mon livre, c’est quand même mieux que si on avait eu droit à un nouveau France 1998, avec Dans les Yeux d’Emilie dans les oreilles pendant deux mois, sourit l’auteur de 48 ans. Mais j’aurais préféré qu’on gagne, on avait bien besoin d’un grand moment d’union nationale. » Ce ne sera pas pour ce Mondial 2023, qui semble armé pour rejoindre illico d’autres terribles moments de lose à la française. 20 Minutes va tenter de déterminer à quelle place, avec l’éclairage de Xavier Garcia, selon des barèmes historiques.

OK, le XV de France fera encore sans doute partie des favoris lors de la Coupe du monde 2027 en Australie. Sauf que cette compétition sera donc à l’autre bout du monde, avec des matchs diffusés le matin ou le midi en Europe qui vont galérer à déclencher un réel engouement du public hors rugby, comme l’a prouvé cet été le Mondial féminin de football. Non, le rendez-vous idéal pour le boom médiatique/populaire du rugby en France était bien pour cette année. Et là où le football a su être à la hauteur de cette pression (Euro 1984, Coupe du monde 1998), l’ovalie a échoué comme en 2007, lorsque le XV de la Rose de Jonny Willkinson avait sorti les Bleus de Bernard Laporte au terme d’une terne demie (14-9) d'une édition marquée par deux autres revers contre l’Argentine.

« En 2007 ; on était passés à côté dès le match d’ouverture face à l’Argentine (12-17), rappelle Xavier Garcia. Tout le projet était fébrile, avec un sélectionneur qui allait devenir secrétaire d’Etat chargé des Sports juste derrière, la lettre de Guy Môquet… On sentait venir l’échec. » Contrairement à l’incontestable montée en puissance du groupe de Fabien Galthié en vue de cette compétition donc, avec un statut de favori quasi unanimement accordé. Car la grosse fiesta semblait prête avec ces Bleus-là, destinés à rouler sur le rival anglais en demie avant un climax et triomphe annoncé en finale contre les All Blacks dans un Stade de France en folie.

Un scénario idyllique qu’on avait aussi imaginé en 2015 pour nos Bleus du basket, lorsqu’ils accueillaient l’Eurobasket. Mais vu à quel point l’Espagnol Pau Gasol (40 points) s’était montré impitoyable (et Tony Parker en dedans) en demi-finale à Lille (75-80 après prolongation), ça reste dur d’éprouver autant de regrets. Seul l’Euro de football 2016 semble pouvoir lutter avec ce Mondial de rugby, au vu de la finale avec Cristiano Ronaldo vite blessé, le poteau de Gignac, et le coup de poignard du bourreau inattendu Eder (0-1 a.p.). Sauf que deux ans plus tard, Didier Deschamps et ses hommes sont redevenus champions du monde en Russie, ce qui a totalement remis en perspective la détresse du 10 juillet 2016 au Stade de France.

Notre verdict : Vous l’avez compris : il n’y a pas match : le point de la lose à domicile revient haut la main à la bande à Antoine Dupont.

Bien tenté Dédé Gignac, mais il en fallait plus que ce tir sur le poteau portugais en finale de l'Euro 2016 pour supplanter la bande à Antoine Dupont ce lundi. - CIAMBELLI/SIPA

La dimension cauchemar arbitral

Xavier Garcia y tient : « Pour être dans ce panthéon de la lose, il faut toujours qu’apparaisse une dimension d’injustice ». Sur ce point, il faudra s’accrocher pour vivre un jour une injustice aussi surréaliste que l’agression impunie de Schumacher sur ce pauvre Battiston lors de la funeste demi-finale du Mondial de football 1982 France-Allemagne (3-3, 4-5 aux tirs au but) à Séville. Pourtant, plus que tout autre sport, le rugby nous a offert un joli podium d’outsiders, entre 1995, 2011, et donc désormais 2023. Commençons par ce que Xavier Garcia qualifie de « vol arbitral en Afrique du Sud », avec quatre essais refusés aux Bleus, en demi-finale de la Coupe du monde 1995 contre le pays hôte, dont celui de la gagne d’Abdelatif Benazzi à la dernière minute (15-19).

Dans une édition riche en symbolique pour les Springboks, réunis autour de Nelson Mandela, l’arbitre gallois Derek Bevan a privé l’équipe de France d’une finale contre les All Blacks. C’est cette affiche qui a révolté tous les amateurs de rugby en France, un matin d’octobre 2011, lors d’une finale à Auckland dans laquelle Richie McCaw semblait avoir chipé le sifflet de l’arbitre sud-africain Craig Joubert. « Cette défaite était hypercruelle, mais comme cette équipe de France arrive un peu par effraction en demi-finale, n’est pas très appréciée par le public et ne joue pas à la française, elle n’est pas tant restée que ça dans les mémoires », estime Xavier Garcia.

Pour lui, la lose de Durban en 1995 inspirait « plus d’attendrissement » que la finale de 2011 perdue 7-8, car le rugby était « alors plus foutraque, pas encore professionnel en France ». Or dimanche, l’arbitrage du Néo-Zélandais Ben O’Keefe a également de quoi être critiqué, comme Antoine Dupont l’a lui-même fait en conférence de presse. La passe de Penaud coupée par Etzebeth, sur une balle de 14-0 après 7 minutes de jeu, et l’improbable contre de Kolbe sur la transformation de Ramos (à 12-12, 22e) sont des faits de jeu dont on risque de reparler avec une aigreur totale jusqu’à la fin de ce Mondial. Voire bien plus longtemps encore.

Notre verdict : Ben O’Keefe a beau nous avoir rendus fous dimanche soir, ce sentiment est surtout lié à notre maudite prémonition de bénéficier (enfin) d’un arbitrage en notre faveur dans un sommet de Mondial de rugby, en tant que pays hôte. Car pour ce qui s’agit de l’injustice pure et dure, le podium Séville 1982, Durban 1995 et Auckland 2011 reste solide sur les appuis.

Mais comment diable peux-tu être déjà là, Cheslin « Usain Bolt » Kolbe ? - Christophe Ena/AP/SIPA

La dimension victoire qui nous tend les bras

Dans cette catégorie, la palme reste pour notre Paul-Henri Mathieu. Petit rappel des faits pour les moins de 30 ans qui nous lisent : la France a neuf doigts sur la Coupe Davis 2002, lorsque notre « Polo » mène 2 sets à 0, et 4-2 au troisième, lors du match décisif de la finale à Paris-Bercy contre le Russe Mikhail Youzhny. Et là patatras, une défaite en cinq sets devenue légendaire. Impossible de passer aussi à côté du combo France-Israël (2-3) - France-Bulgarie (1-2) de 1993, alors que les Bleus du football n’avaient besoin que d’un point sur ces deux matchs pour retrouver la Coupe du monde 1994, après avoir déjà manqué celle de 1990.

L’attaquant bulgare Kostadinov a frappé à la dernière seconde pour écrire l’une des pages les plus sombres de l’histoire du sport français. Mais on n’a pas eu affaire à un tel effondrement cataclysmique dans le « money time » de ce France-Afrique du Sud dimanche. Non, ce choc a été absolument serré, tendu, irrespirable d’un bout à l’autre, même si la très bonne première période tricolore aurait pu être bien mieux récompensée que ce 22-19. Enfin, on aurait quand même aimé voir ce que ça pouvait donner à 14-0 et non 7-7 à la 8e minute de jeu. Coucou Mr O’Keefe.

Notre verdict : Si le XV de France était légèrement favori avant la rencontre, il n’a jamais su s’envoler au score, avant un éventuel écroulement comme a pu nous en gratifier le sport tricolore. Il a même globalement subi la loi des surpuissants Springboks en deuxième période, jusqu’à ce dénouement pas si surprenant au vu de la physionomie du match. Donc pas de point de la lose ici.

La dimension alignement des planètes

« T’es grand aujourd’hui, t’es très grand, allez mon grand ! », hurlait Marc Madiot, dans une séquence culte, face à l’exploit de Thibaut Pinot au Tourmalet en 2019. C’est cette idée qu’on récompense ici, celle d’un athlète/groupe dans la forme de sa vie pour aller décrocher le sacre ultime. Si la hype « Tibopino » a tout emporté avec elle cet été-là, c’est qu’on l’a tous cru capable de remporter le Tour de France, jusqu’à son abandon crève-cœur lors de la 19e étape. « Son côté remontada était exaltant, raconte Xavier Garcia. Et puis il a tout perdu ce jour-là, pas qu’un Tour de France. Il y a un côté tragédie avec un mec fauché au sommet de son art. »

Que celui qui n'a pas pleuré lors de l'abandon sur le Tour de France 2019 de Thibaut Pinot, ici aux côtés de son coéquipier William Bonnet, lève la main. - Marco Bertorello / AFP

Là, même s’il y a évidemment eu dans la dernière ligne droite le forfait de Romain Ntamack puis la grave blessure handicapante d’Antoine Dupont, on avait l’impression d’avoir un XV de France sûr de sa force depuis de longs mois, et tout un pays attaché à ce groupe. Un peu comme les Bleus du foot ont pu le ressentir lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, et à un degré moindre ceux de 2006, également sortis lors d’une douloureuse série de tirs au but en finale.

Notre verdict : Franchement, à l’image du concept de « flèche du temps » de Fabien Galthié, ce XV de France avait préparé avec une minutie folle ce rendez-vous de la Coupe du monde 2023 à domicile. Tout semblait réuni pour une apothéose générationnelle, avec davantage de certitudes/sérénité encore jusque-là (à l’image du match d’ouverture) que Thibaut Pinot en 2019 ou la bande à DD l’an passé. C’est donc un grand oui dans ce classement.





Le verdict final

Le poids des maux, le choc des photos. Oui, c’est aussi dans les images iconiques que se mesure la légende de certains épisodes de lose. « L’image du contre de Kolbe sur Ramos ["on sait qu’il l’aurait mise"] restera dans l’histoire du sport français et dans l’inconscient collectif, avec celle d’Antoine Dupont, figure de martyr avec son casque, annonce Xavier Garcia. Tout comme l’arrêt de Martinez face à Kolo Muani, Battiston KO, l’essai refusé de Benazzi et Pinot qui pleure sur l’épaule de William Bonnet. » L’auteur de Perdants magnifiques développe la recette des membres du panthéon de la lose.

C’est le temps qui donne la postérité aux victoires mais aussi aux défaites. Le sport français a appris à gagner donc je ne sais pas si on se souvient autant des défaites que celle de Séville 1982. Mais là, ça sent bon une place dans la légende car tous les éléments sont présents : cette équipe est entrée dans le cœur des Français, il y a un sentiment d’injustice, et la dimension épique de ce match, même si ce n’est qu’un quart. Si on tarde à être champions du monde de rugby, ce souvenir sera selon moi juste derrière l’épisode Benazzi en 1995, qui reste plus injuste. »

Mais aussi bien plus confidentiel, tant le poids du rugby a évolué en France en trois décennies. Si pour Xavier Garcia, le podium de la lose est pour l’instant composé de Séville 1982, de Thibaut Pinot 2019 (avec Laurent Fignon 1989 en bonus), et du XV de France 1995, pour nous, pas besoin d’attendre : cette immense déception est à la hauteur de l’enthousiasme dégagé par ces Bleus, et elle entre directement dans le Top 3. Pas forcément à la troisième place, vous l’aurez deviné vu notre état par ici depuis dimanche soir.