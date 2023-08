Le parquet espagnol a annoncé lundi qu’il allait ouvrir une enquête préliminaire pour « agression sexuelle » présumée dans l’affaire du baiser forcé du patron du football espagnol Luis Rubiales sur une joueuse lors du sacre de l’Espagne au Mondial.

Le parquet va enquêter sur « des faits qui pourraient être constitutifs d’un délit d’agression sexuelle », a indiqué le ministère public dans un communiqué, invitant Jennifer Hermoso à se mettre en contact avec le parquet de l’Audience nationale « dans un délai de quinze jours » afin d’être « informée de ses droits en tant que victime » et de « déposer plainte » le cas échéant.

Lundi, on a également appris que la mère du président de la fédé espagnole s’était enfermée dans une église et avait déclaré entamer une grève de la faim afin de faire cesser ce qu’elle qualifie de « chasse inhumaine et sanglante contre (son) fils ».