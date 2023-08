Dans la famille Rubiales, après le fiston, je voudrais la mère. Alors que Luis Rubiales semble totalement isolé après son refus de démissionner de son poste de président de la Fédération espagnole de foot, à la suite de son baiser sur la bouche à la joueuse Jenni Hermoso, sa maman a décidé de réagir. Comment ? Selon Sport, Ángeles Béjar s’est enfermée dans une église, à Motril, une ville de la province de Grenade, et a entamé une grève de la faim.

Celle-ci dénonce la « chasse inhumaine et sanglante qu’ils font à [son] fils » et demande à Jenni Hermoso de dire « la vérité » sur ce qu’il s’est passé sur le podium lors de la remise de la Coupe du monde aux joueuses espagnoles. La mère de Luis Rubiales, provisoirement suspendu de son poste par la FIFA, considère qu' « il n’y a pas d’abus sexuel puisqu’il y a consentement de part et d’autre » et que « les images le montrent ». Elle se demande en outre « pourquoi ils sont cruels avec lui », car son fils « est incapable de faire du mal à qui que ce soit ».

Rubiales droit dans ses bottes

Jeudi soir, Luis Rubiales s’est justifié en affirmant que le baiser sur la bouche qu’il avait infligé à Jenni Hermoso avait été « spontané, mutuel et consenti ». « Je ne vais pas démissionner, je ne vais pas démissionner », a-t-il lancé devant plusieurs dizaines de délégués de la RFEF (la fédé espagnole), les hommes applaudissant, les femmes restant sans bouger. Luis Rubiales, qui a eu 46 ans cette semaine, s’en est aussi pris au « faux féminisme » qui « ne cherche pas la vérité ».

De son côté, la Fédération espagnole a convoqué ce lundi une réunion extraordinaire des présidents des fédérations régionales. Selon plusieurs médias espagnols, cette réunion doit débuter à 16 heures.