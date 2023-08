Le sélectionneur de l’équipe féminine espagnole de football, Jorge Vilda, a déclaré samedi soir qu’il regrettait le « comportement inapproprié » de Rubiales, accusé d’agression sexuelle par l’internationale espagnole Jenni Hermoso finale du Mondial après la finale de la Coupe du monde.

« Je regrette que la victoire du football féminin ait été ternie par le comportement inapproprié que notre plus haut dirigeant jusqu’alors, Luis Rubiales, a montré et a lui-même reconnu », a dit pour la première fois le sélectionneur dans un communiqué remis à l’agence EFE et repris par plusieurs médias espagnols.

Une prise de distance tardive et bien timide, pour celui qui applaudissait encore à tout rompre son président lors de la conférence de presse lunaire de ce dernier en milieu de semaine. Vilda, qui s’était vu promettre une augmentation démentielle en mondiovision lors d’une des nombreuses saillies déplacées de Rubiales au siège de la fédération espagnole (moment gênant ++++), n’avait plus vraiment le choix : six membres de l’encadrement de l’équipe féminine d’Espagne, sacrée championne du monde dimanche dernier à Sydney, avaient montré plus de courage que lui en présentant leur démission vendredi, exprimant « leur condamnation ferme et catégorique du comportement de Luis Rubiales à l’égard de Jennifer Hermoso ».