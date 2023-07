Et si… Et si Yann Kitala avait transformé son tir au but face à Donovan Leon le 20 mai 2022 à l’Abbé-Deschamps ? Ce soir-là, le FC Sochaux-Montbéliard s’incline aux tirs au but contre l’AJ Auxerre et voit ses rêves de Ligue 1 se briser, à une petite marche d’un barrage contre Saint-Étienne. À peine un an plus tard, les Lionceaux se retrouvent, comme Mufasa, au bord du précipice. Et on sait tous comment le film se termine… Neuvième du championnat cette saison, le club franc-comtois a terminé loin des attentes sur les pelouses. Malheureusement, la situation est encore pire sur le terrain financier : la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) a acté la relégation administrative du FCSM en National en raison du manque de garanties présentées pour couvrir un déficit estimé 22 millions d’euros. Il reste maintenant moins de dix jours au club pour présenter un budget cohérent pour prétendre évoluer au troisième échelon national. Sous peine de descendre encore plus bas.

Effet papillon

Mardi, le FCSM a publié un communiqué pour expliquer qu’il « s’est appliqué à réunir les garanties qui lui manquaient » en réduisant « drastiquement » sa masse salariale. Une vingtaine de joueurs a mis les voiles. Seulement, le Groupe Nenking, qui a racheté le club en 2020, n’a pas pu sortir le chèque complémentaire attendu par la DNCG. En cause ? La détérioration du marché immobilier chinois… qui impacterait tout particulièrement Nenking, dont l’activité repose en grande partie sur le secteur. Un terrible exemple d’effet papillon. La faute à pas de chance, donc ? Peut-être, mais seulement en partie. « Ce trou de 22 millions d’euros, j’en entends parler depuis cet hiver, et je ne peux pas croire que les Chinois n’étaient pas au courant », déclare le sénateur Cédric Perrin à L’Est Républicain.

Le directeur général Samuel Laurent, aux manettes depuis 2019, cristallise les critiques. Un tag « SL : tu as tué le FCSM ! » est d’ailleurs apparu ces dernières heures à côté du stade Bonal. L’intéressé, auteur de plusieurs livres sur l’Etat islamique et Al-Qaida, n’a jamais caché qu’il n’était pas un expert du football. Pour autant, le club a passé les deux dernières années sans véritable directeur sportif, jusqu’à la nomination de Julien Cordonnier au mois de mai. Dans cet intervalle, Samuel Laurent a donc tout géré lui-même. Le club fondé en 1928 en paie aujourd’hui le prix fort.

À découvert

Il y a trois semaines, Samuel Laurent admettait volontiers sur France 3 qu’il avait fait « un très mauvais directeur sportif », reconnaissant des « erreurs qu’on n’aurait jamais dû faire », notamment constituer « une équipe pour l’instant T, (en recrutant) des joueurs qui nous rassurent, qu’on paye très cher, qui sont d’un certain âge ». Le pari aurait pu se révéler gagnant si le club avait accédé à la Ligue 1. Il a finalement plombé les comptes, d’autant plus que l’équipe s’est délitée au moment du sprint final (troisième après la 30e journée, neuvième à l’arrivée). « C’est lamentable, je suis dégoûté, confie Philippe Anziani, 181 matchs sous le maillot des Lionceaux, dans les colonnes de L’Est Républicain. J’espère que ces gens-là pourront se regarder dans une glace. »

« Comment peut-on verser de tels salaires en Ligue 2 ? Sochaux était devenu le PSG de la Ligue 2. Il y a des emplois, plein de jeunes, une région. Quel scandale ! », peste celui qui a aussi entraîné le club entre 1998 et 1999. L’adjoint aux sports de la ville de Montbéliard, Alexandre Gauthier, a annoncé qu’il porterait plainte contre Samuel Laurent. Ces erreurs de gestion ont poussé le monument au bord du dépôt de bilan, qui représenterait un tremblement de terre dans le paysage footballistique. Le FCSM pèse deux titres de champion de France (1935, 1938), deux Coupes de France (1937, 2007), une Coupe de la Ligue (2004) et une demi-finale de Coupe UEFA (1981). Surtout, il a longtemps détenu le record de matchs (2 368 matchs) en première division, avant que l’OM ne le détrône en 2016. La preuve de son ancrage historique dans le haut du panier hexagonal. Peut-être plus pour très longtemps, malheureusement.