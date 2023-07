Le FC Sochaux ne passera que ce mardi en début d’après-midi devant la DNCG, mais l’affaire semble d’ores et déjà entendue. Selon les infos de France Bleu et de tous les médias qui suivent le FCSM, le club doubiste n’a non seulement aucune chance de voir son appel pour réintégrer la Ligue 2 aboutir, mais il ne devrait même pas pouvoir repartir en National.

Le conglomérat chinois Nenking, propriétaire du club depuis 2019, n’est pas en mesure de mettre au pot les quelque 10 millions nécessaires pour valider le budget. Le délai de dix jours pour y parvenir qui s’ouvrira ce mardi après la décision du gendarme financier n’y changera rien. A part l’arrivée d’un repreneur miracle pour garder le club à flot, ce dernier sera contraint de déposer le bilan.

Un grand gâchis

France Bleu assure le personnel du club et les joueurs ont été informés lundi de cette issue qui semble inéluctable. Le club créé en 1928 par le groupe Peugeot, vrai patrimoine du foot français avec ses deux titres de champion, ses deux Coupes de France et son centre de formation longtemps parmi les meilleurs du pays, est malheureusement parti pour disparaître.

« Je suis triste, j’ai beaucoup de peine. Je ne peux pas me dire que Sochaux disparaisse. Ça me fait peur, a réagi dans les colonnes de L’Est Républicain Marvin Martin, un des nombreux internationaux formés au FCSM. Je n’arrive pas à l’imaginer. Le centre de formation qui fermerait, mais c’est surréaliste, c’est un truc de fou ! Tu te dis que ça va aller, que c’est Sochaux, qu’ils vont trouver une solution. Mais c’est bien réel. » C’est réel, et un grand gâchis.