Erik ten Hag a voulu donner le change après la correction. « C’est inacceptable, mais ce n’est aussi qu’un match et on va rebondir », a lâché l’entraîneur de Manchester United dimanche, dans la foulée du naufrage à Liverpool (7-0), lors de la 26e journée de Premier League. Les Red Devils ont concédé leur plus grosse défaite face à leur rival historique, battant la performance de 1925 (5-0). Les Mancuniens n’avaient plus subi pareille humiliation depuis le Boxing Day 1931 et le 7-0 contre Wolverhampton.

Avec ce triomphe, Liverpool prend la 5e place à Newcastle avec 42 points contre 41, même si les Magpies ont un match en moins. Ils reviennent aussi à trois longueurs de Tottenham, 4e et dernier qualifié virtuel pour la C1, mais qui a joué un match en plus. Avec 49 points et le même nombre de matchs que Liverpool, United reste solidement accroché à la 3e place, mais il voit s’éloigner le tandem de tête, composé d’Arsenal (63 pts) et Manchester City (58).

United restait sur 11 matchs sans défaite

Il va maintenant falloir voir comment les coéquipiers de Raphaël Varane, qui restaient sur 11 matchs sans défaite, vont réagir. Ils ont totalement sombré en seconde période après avoir pourtant fait mieux que jeu égal pendant 40 minutes. Puis Cody Gakpo a commencé le festival de Liverpool (43e) avant de récidiver après la pause. Mohamed Salah et Darwin Nuñez ont également inscrit un doublé, avant que Roberto Firmino ne finisse le travail à la 88e, neuf minutes après son entrée en jeu.

Avec 129 buts en championnat, Salah est devenu au passage le meilleur réalisateur de Liverpool en Premier League devant Robbie Fowler.









Ce septième match de suite sans perdre face à Manchester United à Anfield – la plus longue série depuis les années 1970 – pourrait signer le vrai retour au premier plan des Reds après des mois de tâtonnements. Jürgen Klopp devient aussi l’entraîneur de Liverpool à avoir le plus souvent battu les Red Devils en championnat avec ce 6e succès en 16 confrontations, devant Gérard Houllier (5).