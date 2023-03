Dans les festivités qui ont suivi son 201e but record sous le maillot du PSG, samedi soir au Parc, Kylian Mbappé n’a pas oublié la grande échéance qui attend les Parisiens dès mercredi. Car cette belle soirée face à Nantes sera vite oubliée si le club échoue encore dès les 8es de finale en Ligue des champions. Bayern Munich ou pas Bayern Munich en face. « On va là-bas pour se qualifier, on est déterminé, on a repris confiance et maintenant, il faut gagner », a ainsi déclaré Kyk’s au micro de Canal + dès le coup de sifflet final.

L’attaquant parisien a enfoncé le clou quelques instants plus tard en conférence de presse. « C’est un bon moment pour moi, pour l’équipe c’est les trois victoires consécutives après la défaite contre le Bayern. Le plus important c’est que l’équipe se soit remise la tête à l’endroit et qu’elle soit prête à relever le défi mercredi, a-t-il assuré. On va se déplacer à Munich avec un objectif clair. On va là-bas pour se qualifier. »

Une défense déplumée ?

De son côté, Christophe Galier espérait qu’il pourrait compter sur Marquinhos et Nordi Mukiele, sortis blessés face à Nantes. « Marqui, c’est un coup au niveau des côtes, ça ne semble pas très grave, on fera le point demain [dimanche] et on va croiser les doigts, a déclaré le coach parisien. Nordi, on a marché sur son tendon, il a été coupé mais cela ne semble pas très grave. »

Déjà privé de Kimpembe et peut-être d’Hakimi, Galtier aimerait sans aucun doute pouvoir se présenter à Munich sans être trop déplumé derrière. D’autant que Gianluigi Donnarumma, fautif sur le premier nantais samedi, semble traverser une période délicate dans les buts.