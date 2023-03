Il n’y aura pas de MNM réunie pour LE match le plus important de la saison du Paris Saint-Germain, mercredi prochain à l’Allianz Arena. Une nouvelle fois blessé à la cheville, le 19 février contre le Losc (4-3), Neymar ne sera pas, d’après Christophe Galtier, suffisamment remis pour pouvoir disputer le huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich (0-1 à l'aller). « Sur les deux prochains matchs [contre Nantes et à Munich], on n’aura pas Ney dispo », a ainsi assuré l’entraîneur parisien, ce vendredi en conférence de presse.

Christophe Galtier est entré dans le détail de cette absence en vue du choc européen en Allemagne : « Le travail de mes deux attaquants [Messi et Mbappé] et de mes trois milieux de terrain a été remarquable à Marseille. Notre bloc était beaucoup plus compact, plus dense. On a gagné beaucoup plus de duels que d’habitude. Avec l’absence de Ney, au lieu d’avoir deux milieux et trois offensifs, on sera avec trois milieux de terrain et deux offensifs ».





Une absence « pas anodine » pour la C1

Un dispositif qui semble offrir plus de garanties sur l’équilibre collectif qu’impose un affrontement face au Bayern. Pour le dire autrement, Christophe Galtier ne serait-il pas presque soulagé de ne pas avoir à évincer du onze de départ l’une de ses trois stars offensives, et ce afin de s’appuyer sur le redoutable groupe qui l’a emporté au Vélodrome (0-3) ?

« Vous dire que l’absence de Ney est anodine, non, répond l’ancien coach niçois. Il fait partie des meilleurs passeurs de la Ligue 1 et c’est quand même une absence préjudiciable pour nous. » On saura réellement dans cinq jours si cette blessure était un coup dur ou une aubaine pour le PSG.