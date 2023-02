Lilian Thuram avait raison, tout va très vite dans le football (se référer aux Yeux dans les Bleus pour comprendre le réf). Alors qu’à dix minutes de la fin du match face au Losc, il y a une semaine, quand son équipe était menée 3-2 et se dirigeait vers une quatrième défaite de rang inédite sous l’ère QSI, on ne donnait plus très cher de la peau de Christophe Galtier, l’entraîneur parisien s’est offert un shoot d’adrénaline et une bouffée d’oxygène dimanche soir, après la belle victoire de ses joueurs sur la pelouse du Vélodrome. Car il avait beau répéter avoir le soutien plein et entier de ses dirigeants, l’ancien coach niçois se savait objectivement en grand danger en cas de nouveau revers dans le Classique, trois semaines après la leçon reçue face à ces mêmes Olympiens en Coupe de France.

Ce n’est pas anodin si celui-ci est apparu très tendu dimanche soir, à deux doigts d’aller se la coller avec un supporteur marseillais au coup de sifflet final, le soulagement étant à la hauteur de la pression qu’il avait sur les épaules ces derniers jours. Le natif de Marseille n’est pas revenu sur son altercation avec un supporteur adverse, préférant saluer le sursaut d’orgueil de ses joueurs à dix jours d’affronter le Bayern en 8e de finale retour de Ligue des champions.





« C’est une victoire importante et la manière doit redonner du baume au cœur à notre équipe et à nos supporteurs. C’est un moment important de la saison, avec les résultats aussi de Lens et Monaco. Huit points d’avance, ça n’est pas négligeable. Il reste beaucoup de matchs, mais c’est bien de les avoir. Notre élimination en Coupe ici a été un moment difficile. Il y avait la possibilité, non pas de se rattraper, mais de mettre un grand coup sur le championnat. Ils se sont comportés comme des champions et ça c’est bien », a-t-il déclaré, tout sourire, dans la salle de presse du Vélodrome.

Organisé dans un 3-5-2 qui sent bon le super début de saison, du fait notamment de la blessure de Neymar, son PSG a livré un match impeccable de bout en bout, les joueurs étant pour une fois tous, sans exception, à leur meilleur niveau. De quoi donner de l’espoir en vue du déplacement à Munich le 5 mars prochain. « Je suis repassé à une organisation sur laquelle on avait beaucoup travaillé les quatre premiers mois. Il est évident que la présence de Kylian était importante pour avoir de la profondeur, mais il fallait aussi avoir des pistons et qu’on gagne la bataille du milieu de terrain. C’est un système sur lequel on a construit l’effectif. Mais les absences de joueurs ont fait qu’il a fallu passer sur autre chose. L’absence de Neymar a aussi fait qu’on a densifié le milieu. Est-ce qu’on va rester comme ça ? On verra bien, mais après un 3-0 à Marseille, on n’a pas forcément envie d’inventer quelque chose. »

Le soutien de Nasser Al-Khealïfi

Très (trop) discret ces derniers temps, Nasser Al-Khelaïfi est sorti du silence dimanche soir pour saluer le réveil de son équipe et réaffirmer sa confiance en Christophe Galtier. « Ce soir, on a vu un grand PSG. J’ai toujours eu confiance en mes joueurs et en mon coach, a-t-il déclaré en zone mixte. On a joué contre un grand Olympique de Marseille, mais ce qu’il faut retenir, c’est qu’on a vu le vrai visage du PSG. Ce soir il y a des choses positives : on a gagné contre l’OM, on a 8 points d’avance au classement. C’était très important de s’imposer. Les joueurs ont été très agressifs. C’est une bonne préparation pour le match prochain contre Nantes et en vue de la Ligue des champions ».

Si cela n’est paradoxalement jamais bon signe dans le football, ce message de soutien du président ne sera pourtant pas pour déplaire à Galette, lui qui a vu fleurir ces derniers jours dans la presse les noms de son possible successeur sur le banc parisien. Comme après la victoire miracle face au Losc, au Parc des Princes, ce succès ne garantit pas encore à Galtier de voir son CDD renouvelé dans la capitale française. Il faudra pour ça réaliser une performance du même niveau en Bavière face au Bayern, vainqueur facile samedi de l’Union Berlin, pourtant troisième de Bundesliga. Mais avec l’état d’esprit affiché par les Parisiens et le niveau retrouvé par la totalité des joueurs, ce PSG-là semble avoir les armes pour regarder les Bavarois dans le blanc des yeux. Galtier peut souffler, Mbappé et sa bande ne l’ont pas lâché.