Dire que les Lensois ont peu goûté l’arbitrage de Benoît Bastien, ce dimanche à Brest, est un doux euphémisme. L’entraîneur Franck Haise avait déjà déploré plusieurs décisions, à l’issue du match nul (1-1) lors de la 22e journée de Ligue 1. Le troisième du championnat, en difficulté depuis trois matchs (deux nuls, une défaite), a publié une vidéo pleine d’ironie ce lundi pour pointer trois actions en particulier.





𝙇𝙖 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙞𝙡' 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙑𝘼𝙍 𝙤𝙪𝙗𝙡𝙞𝙚́𝙚 📺🎶



Sur le modèle de « La compil' des chanteurs inconnus », chef-d’œuvre du duo Kad et Olivier, avec une bande-son bien vintage (coucou Gilbert Montagné et Ottawan), les Sang et Or présentent tour à tour Jean-Michel Çajoue, Jean-Michel Padepéno et Jean-Michel Pasdecarton dans « La compil' de la VAR oubliée ».

Le capitaine brestois Pierre Lees-Melou en « vedette »

Dans le premier cas, le club regrette la main non sifflée du capitaine breton Pierre Lees-Melou, passeur décisif sur l’ouverture du score de Jérémy Le Douaron (54e). Dans le second, il met en lumière la main du milieu brestois Haris Belkebla dans sa surface qui n’a pas été sanctionnée d’un penalty (32e).









Enfin, c’est le tacle très rude de Lees-Melou sur Deiver Machado qui est dénoncé (57e). Déjà averti, l’ancien Niçois n’a pas reçu de deuxième carton jaune et a pu finir le match, alors que le piston gauche colombien de Lens a fini aux urgences, pour une fracture ouverte au pouce couplée à une blessure à une cuisse.

Les coéquipiers de Seko Fofana ont tout de même réussi à égaliser par Jonathan Gradit (83e) en fin de match.