La ligne de défense n’a pas bougé. Après les problèmes d’organisation de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, samedi au Stade de France, à Saint-Denis, le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, et la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, se sont présentés devant les médias, ce lundi, à l’issue d’une réunion interministérielle organisée pour mettre en lumière les dysfonctionnements.

Et ils ont, comme depuis deux jours, remis la faute sur la « fraude massive, industrielle et organisée de faux billets » pour expliquer les nombreux problèmes de gestion des flux. C’est le « point central », le « mal racine », selon Gérald Darmanin, pointant uniquement les Anglais et le club de Liverpool, qui souhaitait des billets en papier, ce qui aurait facilité la fraude. D’après les autorités, il y aurait eu 30 à 40.000 personnes sans billets ou avec des faux billets, en plus des 22.000 fans des Reds qui possédaient, eux, un véritable sésame pour le match.

Des chiffres démentis du côté britannique et par les observateurs présents sur place, samedi. « Pas un seul supporteur de Liverpool n’est venu me voir pour me dire qu’on lui avait vendu un faux ticket, rapporte le journaliste de la BBC Kaveh Solhekol. S’il y avait des milliers et des milliers de faux tickets, nous l’aurions su. Nous étions sur place avec les supporters. »

« C’est qu’avec certains clubs anglais qu’il y a ce genre d’événements »

Le ministre de l’Intérieur a envoyé une deuxième charge contre le club de Liverpool, se défendant que la France ait du mal à organiser ce type d’évènements : « Manifestement, il n’y a que dans le football et que dans le football avec certains clubs anglais qu’il y a ce genre d’événements. Liverpool-Tottenham à Madrid a posé le même genre de problème. L’entraîneur de Liverpool a appelé les supporters à venir en France même sans billets. »

Lors de la finale de la Ligue des champions au Wanda Metropolitano, en 2019, aucune « fraude massive et industrielle » n’avait été détectée. Et aucun incident, comme ceux qu’on a pu voir au Stade de France, samedi, n’avaient été relevés, même si des milliers de supporters s’étaient également déplacés dans la capitale espagnole sans billets, mais étaient dans la fan zone prévue pour les fans des Reds. Par ailleurs, des incidents impliquant des fans français, grecs, néerlandais, écossais ou allemands ont émaillé aussi les différentes coupes d’Europe cette saison.

Le problème du RER B

Pour expliquer les problèmes d’organisation, Gérald Darmanin a également pointé la grève sur le RER B, « qui a limité le nombre de trains et n’a pas aidé dans ce genre de situation ». Les fans de Liverpool, qui ont pris plutôt les transports en commun que les bus mis à disposition, selon le ministre, ont donc été déroutés sur le RER D, qui a des passages plus serrés et donc a créé des « problèmes d’engorgement » des supporters.

Pourtant, de nombreux fans anglais ont relevé que sur le trajet qui menait au Stade de France, certains camions de police barraient une partie de la route. Le journaliste Simon Hughes, qui était présent au Stade de France, décrivait ainsi des « contrôles de police dans des passages rendus inutilement plus serrés par la présence de camionnettes », avec une foule très patiente mais qui devenait tendue.

Un manque d’informations

Cela créait une sorte de goulet d’étranglement qui menait vers une seule porte de contrôle. « Les autorités françaises et l’UEFA essaient de se couvrir, a indiqué à Sky News Ian Byrne, député travailliste qui était présent au match. En tant que fan de Liverpool, j’étais à Paris et je peux dire que cela a été l’une des expériences les plus horribles de ma vie, et en tant que survivant de Hillsborough, je ne fais pas ce commentaire à la légère. »

Bon nombre de spectateurs ont également mis en lumière le manque de renseignements, de panneaux directionnels à la sortie des transports, qui auraient facilité l’accès au stade. « Nous devons nous améliorer sur certains aspects de la gestion des flux, au sortir des zones de transports, au premier filtrage », a concédé la ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra.

Quelques regrets, mais un soutien au préfet de Paris

Gérald Darmanin a, devant les médias, fait part de « regrets sur l’organisation de la finale, car une petite partie [des supporteurs] n’a pas pu regarder l’entièreté de leur match et déploré les heurts » et que « tout n’avait pas été parfait », mais s’est félicité que « les décisions prises aient empêché qu’il y ait des décès. » Il a également regretté que des femmes et des enfants se soient faits gazer, « pour repousser des gens hors des grilles ».

« Le sentiment qu’il ne faut pas oublier que ce match a pu se jouer quand même dans des conditions de jeu satisfaisantes et qu’il a fait un beau vainqueur sans victime, sans blessé grave et avec une dispersion dans le calme et aucune violence entre supporteurs. » Pourtant, après la rencontre, de nombreux supporters, espagnols et anglais, se sont plaints de s’être fait dépouiller à Saint-Denis, à cause du manque de moyens de transport. Une réunion devrait avoir lieu mercredi pour évoquer les problèmes entrevus dans la cité dyonisienne.

They were the complete opposite. This is a lie. https://t.co/nirrEQlqul — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) May 30, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



La conférence de presse tenue par les deux ministres a été largement commentée outre-Manche. Jamie Carragher, ancien défenseur de Liverpool, a notamment indiqué que Gérald Darmanin était lui-même « le fraudeur ». « Les mensonges et les manipulations des personnes en position d’autorité sont une honte », a dénoncé l’actuel consultant à la télévision anglaise. Cette triste histoire ne va certainement pas en rester là.