On y est ! Dix mois plus tard, on va enfin savoir qui va succéder au Real de Zidane, vainqueur des trois dernières Ligues des champions. Contre toute attente, ça se jouera entre Tottenham et Liverpool, ce soir au Wanda Metropolitano de Madrid. Reste désormais à savoir qui de Hugo Lloris ou Mohamed Salah va ramener la coupe à la maison. Petit rappel pour les deux équipes: cette fois-ci, il n'y aura pas de match retour pour une potentielle remontada.

>> On se retrouve vers 20h45 pour la finale de la Ligue des champions