Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Après le chaos autour du stade de France samedi lors du match qui a sacré le Real Madrid en Ligue des champions, place ce lundi aux premières explications. Le ministère des Sports réunit à 11 heures les organisateurs de la finale, la police et les autorités locales pour « tirer les leçons » d’un fiasco. Au surlendemain des scènes de bousculades, de tentatives d’intrusion d’individus sans billet ou encore des supporters sous le choc d’une intervention des forces de l’ordre, la nouvelle ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, va donc gérer sa première crise. Dans un rapport remis dimanche, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, estime le nombre de spectateurs qui se sont présentés « sans doute entre 30.000 et 40.000 personnes au-delà des 80.000 admissibles dans le stade ». Il a aussi décidé de saisir la justice pour une « fraude massive aux faux billets ».

Le week-end a été particulièrement difficile autour de plusieurs stades de football. Après les incidents au stade de France samedi, cela a été au tour de l’antre stéphanois de s’enflammer dimanche soir. Plusieurs dizaines de personnes ont envahi la pelouse du stade Geoffroy-Guichard et lancé de nombreux fumigènes en direction du terrain et d’une tribune, après la relégation de l’ASSE en Ligue 2 contre l’AJ Auxerre. La préfecture de la Loire a évoqué « 2 blessés légers parmi les forces de l’ordre et 17 blessés légers parmi les supporteurs, dont 3 ont été conduits à l’hôpital pour contrôle ». Surtout, la préfète Catherine Séguin a parlé de « voyous » et non de « supporteurs » pour qualifier les auteurs de ces débordements.

C’est un déplacement particulièrement émouvant qui va peut-être contribuer à faire changer le regard des Américains sur les armes. Joe Biden s’est rendu dimanche avec son épouse Jill à l’école primaire Robb, au Texas, lieu de l’un des pires massacres en milieu scolaire aux Etats-Unis. Dix-neuf enfants et deux enseignantes sont tombés mardi sous les balles de Salvador Ramos, 18 ans. Joe Biden et sa femme Jill ont déposé un bouquet devant des croix portant les noms des victimes, presque submergées de fleurs, avec çà et là une peluche. Et, à la sortie de l’église où le président venait d’assister à une messe, plusieurs voix ont demandé de réguler au plus vite les armes à feu en scandant : « Faites quelque chose » ! « Nous le ferons. Nous le ferons », a simplement promis le président.