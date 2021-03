La joie des joueurs rennais après l'ouverture du score de Benjamin Bourigeaud (25e). — DAMIEN MEYER / AFP

Le Stade Rennais s’est imposé ce dimanche après-midi sur sa pelouse face à Strasbourg (1-0).

Le club breton met ainsi fin à une vilaine série de cinq défaites d’affilée.

Pour sa première au Roazhon Park, le nouveau coach Bruno Genesio avait décidé de relancer des joueurs comme Benjamin Bourigeaud et Flavien Tait, tous deux décisifs.

Au Roazhon Park,

Des cris de joie et de longues étreintes. Le soulagement était palpable ce dimanche après-midi sur le visage des joueurs rennais après leur succès à domicile face au Racing Club de Strasbourg (1-0). Car cela faisait bien longtemps, le 17 janvier précisément, que le Stade Rennais n’avait pas goûté à la victoire. Entre-temps, le club breton a enchaîné les contre-performances, plongeant au classement avec une série de cinq défaites d’affilée en Ligue 1. Il a également changé d’entraîneur avec l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc en remplacement de Julien Stéphan.

Pour sa première au Roazhon Park, l’ancien coach lyonnais a donc réussi son pari en cassant « la spirale négative » dans laquelle était englué le club. « C’est une victoire qui fait du bien, deux mois après la dernière », a réagi Bruno Genesio à l’issue de la rencontre, dédiant la victoire au président Nicolas Holveck qui souffre d’un cancer.

Coaching payant avec les titularisations de Bourigeaud et Tait

Accueillis à leur arrivée au stade par des centaines de supporters, venus célébrer les 120 ans du club, les joueurs rennais ont donc mis fin à la série noire. S’ils n’ont pas forcément brillé dans le jeu, ils ont toutefois montré de bien meilleures intentions et n’ont pas flanché en fin de match. « On a eu la faculté d’être solidaires, de défendre ensemble et de presser assez haut », a indiqué l’entraîneur rennais, qui a également apprécié l’animation offensive de son équipe. « On a montré plus d’allant offensif et prit plus de risques, on a même eu des occasions pour faire le break », a-t-il ajouté.

Dans ce match de la peur, Bruno Genesio a d’ailleurs fait des choix forts en décidant au coup d’envoi de relancer Benjamin Bourigeaud et Flavien Tait au milieu de terrain. Un coaching payant car le premier a ouvert le score (25e) d’une frappe du droit sous la barre après un centre de Terrier tandis que le second a été désigné homme du match.

Toujours dans la course pour l’Europe

Souvent remplaçant avec Julien Stéphan, Flavien Tait apprécie déjà la méthode Genesio. « Le coach nous demande plus de verticalité et de tenter plus de choses, a souligné l’ancien angevin. On a montré de bonnes combinaisons offensivement même s’il y a eu encore de la maladresse dans le dernier geste. Mais je reste persuadé que si on continue à insister, cela va finir par payer ».

Avec ce succès, le Stade Rennais, 10e au coup d’envoi, réalise une bonne opération au classement et grimpe de deux places. Il reste surtout dans la course pour l’Europe. « Il y a beaucoup de joie mais elle reste mesurée car on a gagné qu’un match, a indiqué Bruno Genesio. Il y en a encore neuf à bien négocier si on veut vraiment être heureux à la fin de la saison ».