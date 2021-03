Sampaoli félicite ses joueurs après la victoire arrachée contre Brest. — NICOLAS TUCAT / AFP

Deux matches, deux victoires arrachées dans les 10 dernières minutes : s’il y a un effet Sampaoli à Marseille, il se fait sentir dans les fins de match et l’OM en a de nouveau profité samedi pour battre Brest 3-1 lors de la 29e journée.vLe jour de ses 61 ans, le technicien argentin, vraie pile électrique, a de nouveau arpenté sa zone technique de long en large avec une énergie de jeune homme.

Thauvin retrouve la joie de jouer et de marquer

Il a aussi bondi dans les bras de Thauvin à la 88e minute après la belle frappe en lucarne du champion du monde, servi par Luis Henrique, qui a offert la victoire à Marseille, la deuxième d’affilée après celle de mercredi face à Rennes (1-0). Déjà passeur décisif mercredi, Luis Henrique a ensuite adressé un nouveau centre de qualité pour Cuisance, auteur du troisième but d’une volée superbe (3-1, 90+2) qui confirme son retour en forme.

Une victoire qui fais du bien ! Nous avons été récompensé par nos efforts . Félicitations à toute l’équipe💙 @OM_Officiel pic.twitter.com/TFGVMkvxDd — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) March 13, 2021

Luis Henrique révélé, Cuisance ressuscité : ce sont les deux premiers effets tangibles de l’arrivée de Sampaoli. Les six points pris en une semaine permettent aussi à l’OM de s’installer provisoirement à la 5e place et le technicien argentin a donc réussi sa première semaine marseillaise. Mais tout n’est pas réglé pour autant, comme l’a montré la première période, très confuse. Avec un 11 de départ inchangé par rapport à celui de Rennes, Marseille a simplement réussi un bon premier quart d’heure, où l’on a retrouvé quelques confirmations des points tactiques dévoilés mercredi, avec notamment une défense à trois et un pressing haut.

« Un succès qui a moins à voir avec la tactique qu’avec l’énergie émotionnelle »

« L’énergie de l’équipe a permis aujourd’hui de surpasser l’égalisation et de l’emporter, s’est félicité l’entraîneur argentin. C’est une victoire acquise avec l’énergie, avec la volonté. Ça permet de travailler avec plus de sérénité. Maintenant on doit commencer à s’améliorer dans le jeu. C’est un succès qui a moins à voir avec la tactique qu’avec l’énergie émotionnelle. Le but de Thauvin a été important. Il est venu vers moi pour me souhaiter un bon anniversaire. Il a besoin de retrouver son meilleur niveau. Mais c’est un joueur déterminant, différent. L’équipe doit s’unir derrière une idée, en regardant au-delà du résultat. Le combat d’un entraîneur est d’installer une idée. Il y aura des moments différents et c’est là qu’on verra le niveau de l’équipe et si elle peut s’unir autour d’un projet commun ».