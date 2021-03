Le Stade Rennais a inauguré en mai 2019 sa galerie des légendes. — J. Gicquel / 20 Minutes

Parmi les clubs les plus anciens du championnat français, le Stade Rennais fête cette année son 120e anniversaire.

Souvent moqué, le club breton a tout de même des lignes à son palmarès et peut compter sur un public fidèle et passionné.

Pour célébrer les 120 bougies, le club a édité un maillot collector et installé une statue de Jean Prouff, légende rennaise, au Roazhon Park.

Le contexte sanitaire n’incite pas trop à la fête en ce moment. Les résultats sportifs du Stade Rennais, encore battu mercredi soir sur le terrain de l’OM, non plus. C’est dans ce contexte morose que le club breton va célébrer tout au long de l’année son 120e anniversaire. « Le Stade Rennais n’est peut-être pas le club le plus titré ni le plus glorieux mais c’est un monument du football français », assure Jacques Delanoë, président du conseil d’administration.

Pour les 120 ans du club, les joueurs rennais porteront un maillot collector jusqu'à la fin de la saison. - J. Gicquel / 20 Minutes

Fondé le 10 mars 1901 par quatre étudiants, le club breton passe en effet pour un vieux de la vieille puisque seuls Le Havre, les Girondins de Bordeaux et l’Olympique de Marseille sont plus âgés que lui parmi les clubs professionnels en France. Sa longévité en Ligue 1 parle également pour lui avec 27 saisons consécutives dans l’élite, juste derrière le PSG, l’Olympique Lyonnais et Bordeaux. « C’est un club qui compte et qui, malgré les moqueries, a une armoire à trophées qui est loin d’être vide », insiste Jacques Delanoë, évoquant notamment les trois Coupes de France remportées en 1965, 1971 et 2019 ainsi que les nombreux titres glanés chez les jeunes.

« On est marqué au fer rouge dès l’enfance »

Parmi les meilleurs clubs formateurs d’Europe, le club breton a également fait éclore de nombreux internationaux comme Yoann Gourcuff, Yann M’Vila, Sylvain Wiltord, Mikaël Silvestre, Ousmane Dembélé ou la dernière pépite Eduardo Camavinga.

Mais le Stade Rennais, c’est aussi une ferveur populaire. « Il y a ici un public fidèle et passionné et un club avec une forte identité régionale qui intéresse et fait rêver tous les Bretons », selon la légende Romain Danzé. « On est marqué au fer rouge dès l’enfance », poursuit l’ancien capitaine, qui occupe désormais le poste de responsable des relations publiques et du développement.

Une statue en bronze de Jean Prouff dans le stade

Si l’épidémie de Covid-19 ne permet pas pour l’instant de grandes célébrations, le 120e anniversaire du Stade Rennais sera toutefois fêté dans la capitale bretonne. Mercredi soir au Vélodrome, les Rouge et Noir ont ainsi étrenné un maillot collector rouge, noir et or qu’ils porteront jusqu’à la fin de la saison. Ce dimanche, avant la réception de Strasbourg, les ultras du Roazhon Celtic Kop partiront également en cortège à midi du mail François Mitterrand pour rejoindre le Roazhon Park où ils déploieront un tifo dont ils ont le secret.

Joueur et entraîneur emblématique du Stade Rennais, Jean Prouff a désormais sa statue au Roazhon Park. - J. Gicquel / 20 Minutes

Le club breton profite aussi de l’occasion pour se replonger dans sa boîte à souvenirs avec un site dédié permettant aux supporters de revivre les grandes heures du club. Un film retraçant l’histoire des Rouge et Noir est également prévu début juin ainsi qu’un livre de photos qui sortira en fin d’année. Les anciennes gloires ne sont pas non plus oubliées. Ancien joueur et entraîneur emblématique du club, Jean Prouff veille ainsi désormais sur le Roazhon Park avec une statue en bronze qui a pris place sur le siège qu’il occupait les soirs de match jusqu’à sa mort en 2008.