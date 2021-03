Karim Benzema a inscrit un doublé lors de Real Madrid-Elche, le 13 mars 2021. — Kiko Huesca (es-ES)/EFE/SIPA

Que serait le Real Madrid sans Karim Benzema sur cette fin saison ? Pas une équipe qui peut encore croire au titre, en tout cas. Déjà sauveur de son équipe le week-end dernier lors du choc au sommet face à l’Atlético (1-1), le Français l’a encore sorti d’un très mauvais pas ce samedi. Il a inscrit un doublé alors que le Real était mené par le promu Elche, marquant d’abord de la tête (73e) puis d’une superbe reprise en demi-volée du gauche dans les arrêts de jeu (90e+1).

« Je suis plus heureux que jamais »

« C’est le travail de toute l’équipe. Ça n’a pas été un match facile pour nous, mais avec du courage, et tous ensemble, on est allé de l’avant et on finit par gagner trois points très importants pour nous, a débriefé Benz'. A chaque fois que l’on entre sur le terrain, on sait que c’est la Liga, qu’il faut tout donner pour être aux premières places. Mon second but ? C’est un beau but, qui vaut trois points, donc je suis plus heureux que jamais ».

Blessé aux adducteurs en février et absent trois matchs, le buteur français est revenu très fort. Le Real, 2e de Liga avant le match du Barça dimanche, aura bien besoin de lui sur cette fin de saison. Les retours de Sergio Ramos et Eden Hazard ne vont pas faire de mal non plus.