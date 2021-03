Toujours privé de Sergio Ramos, Karim Benzema et Eden Hazard (entre autres), le Real Madrid s’est fait peur mais a fini par arracher le nul 1-1 lundi face à la Real Sociedad en clôture de la 25e journée de Liga, à six jours du derby de la capitale espagnole face au leader Atlético Madrid (58 pts).

Alors qu’ils restaient sur une belle série de cinq succès consécutifs, les Merengues ont marqué le pas avant un moment-clé de la saison, sur cette magnifique reprise de la tête de Cristian Portu venue se loger en pleine lucarne de Thibaut Courtois (55e)… mais Vinicius, sur une demi-volée en toute fin de match, a finalement décroché le point du match nul (89e).

Zidane satisfait de ses joueurs, moins du résultat

Les hommes de Zinédine Zidane restent donc enlisés à cinq longueurs de leur voisin et leader du classement, l' Atlético Madrid (1er, 58 pts), qui a aisément vaincu Villarreal dimanche (2-0) et qui sera le prochain adversaire de la « Maison blanche » dimanche en Liga. « On perd deux points à la maison, mais bon, je suis content de ce que l’on a fait, a tempéré Zidane en conférence d’après-match. Je crois qu’on méritait plus, surtout au vu de nos occasions. Eux, ils en ont eu une et l’ont mise dedans. »

A.L.G. avec AFP