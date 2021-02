Olivier Ntcham est prêté à l'OM jusqu'à la fin de la saison. — RUSSELL CHEYNE / POOL / AFP

Le premier mercato d’hiver post-pandémie de Covid-19 aura terminé comme il a commencé, sans réelles folies de la part des clubs. Finalement, c’est du côté de l’OM que les mouvements auront été les plus nombreux avec les départs de Morgan Sanson à Aston Villa et de Nemanja Radonjic du côté du Herta Berlin. Et pour remplacer son milieu de terrain français, Pablo Longoria, le directeur sportif olympien, a fait appel à Olivier Ntcham. Le joueur des Celtic Glasgow arrive en prêt pour cinq mois, avec une option d’achat à hauteur de 6 millions d’euros.

Selon L’Equipe, l’ancien international Espoirs (25 ans le 9 février prochain) n’était pas le premier choix sur une liste comportant pas mal de noms avant lui : l’Allemand de Dortmund Mahmoud Dahoud (25 ans), le Français de Villarreal Francis Coquelin (29 ans), l’Angevin Angelo Fulgini (24 ans), le Nantais Imran Louza (21 ans), ou le Toulousain Amine Adli (20 ans).

Modeste de retour en Ligue 1

Victorieux à Nice le week-end dernier, les Stéphanois se sont renforcés en attaque avec l’arrivée de l’ancien Bordelais Anthony Modeste (32 ans). Le joueur est prêté par Cologne jusqu’à la fin de saison, sans option d’achat.

En Bretagne, signalons deux départs au Stade Rennais. Le grand espoir de la formation Rouge et Noire, Georginio Rutter, attaquant de 18 ans, s’est engagé pour cinq ans à Hoffenheim (Bundesliga). Parallèlement, Rennes a aussi annoncé un accord avec la Juventus Turin pour rompre le prêt du défenseur Daniele Rugani, qui n’aura disputé que 107 minutes en Rouge et Noir avant de se blesser fin octobre et qui va retrouver la Serie A en prêt à Cagliari.

L’OGC Nice a obtenu le prêt avec option d’achat jusqu’à la fin de saison du défenseur français de Barcelone Jean-Clair Todibo, a annoncé lundi le club azuréen où le joueur a passé sa visite médicale. Le joueur arrive sur la Côte d’Azur en provenance du Benfica Lisbonne, où le Barça l’avait prêté en octobre dernier et pour lequel, souvent blessé, il n’a disputé aucun match.