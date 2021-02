Mercato Bordeaux : Josh Maja vers Fulham — NICOLAS TUCAT / AFP

Un prêté pour un rendu ? Après avoir obtenu le prêt de Jean-Michaël Seri de la part de Fulham (Premier League), les Girondins de Bordeaux pourraient à leur tour prêter l’un de leurs joueurs aux Cottagers : Josh Maja. Les deux clubs sont en effet en négociation pour un prêt avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison du jeune attaquant de 22 ans selon plusieurs médias français et étrangers.

Arrivé en janvier 2019 au club dans la peau d’un jeune prometteur, Josh Maja n’a jamais vraiment réussi à s’imposer sur le long terme avec les Marine et Blanc malgré quelques belles performances. C’était d’ailleurs le choix numéro 1 de Jean-Louis Gasset en début de saison. Mais en deux ans, son bilan reste aujourd'hui maigre : 11 buts et 3 passes décisives en 48 matchs.

Mercato terminé ?

Après le départ de Pablo pour le Lokomotiv Moscou et le prêt d’Over Mandanda au Stade Lavallois, l’opération dégraissage pourrait se poursuivre avec l’Anglais. D’autres joueurs peuvent-ils quitter le navire d’ici minuit ? Pas sûr malgré plusieurs joueurs en fin de contrat en juin 2021 (Poundjé, De Préville, etc). Seul Vukasin Jovanovic pourrait quitter le club. Le défenseur serbe discute avec un club turc depuis ce week-end mais pour l’instant, ça bloque. Le joueur se laisse aussi le droit de rejoindre dans les prochains jours un championnat dont le mercato ne se termine pas ce lundi soir. De son côté, Jimmy Briand, sous contrat jusqu'en 2022 mais qui ne joue plus depuis plusieurs semaines, cherche une porte de sortie. Le club est prêt à le laisser partir libre comme Jovanovic. Mais la mission semble compliquée à quelques heures de la fermeture du marché.

Dans le sens des arrivées, le mercato bordelais devrait s’arrêter à Jean-Michaël Seri. Sauf rebondissement de dernière minute, la piste M'Baye Niang évoquée ces dernières heures n’ira pas plus loin selon les informations de 20 Minutes. Il n’y a jamais eu de contact direct entre Rennes et Bordeaux au sujet du joueur. D’ailleurs, le club breton aurait déjà trouvé des accords avec Bologne et le Genoa, deux clubs italiens.