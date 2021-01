OL-Girondins de Bordeaux EN DIRECT : Royal dans le derby et au complet, Lyon peut reprendre la tête de la Ligue 1… Suivez le match avec nous dès 20h45…

Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! On vous donne rendez-vous en direct du Parc OL pour un match entre deux équipes lancées sur une belle dynamique en 2021. Car pour la première fois depuis l’époque du trio Blanc-Gourcuff-Chamakh (on exagère à peine), les Girondins de Bordeaux (7es) viennent d’enquiller trois succès de rang, certes face à Lorient, Nice et Angers. De quoi nous promettre tout de même une rencontre plus équilibrée qu’on ne pourrait le penser. En face, l'OL (3e) a un gros coup à jouer, avec la possibilité de reprendre provisoirement la tête de la Ligue 1 en cas de victoire ce soir. Et donc de mettre un petit coup de pression au PSG et au Losc, qui ne joueront que dimanche. A Lyon, Rudi Garcia doit simplement redouter une décompression chez ses joueurs, cinq jours après leur démonstration dans le derby (0-5). La bonne nouvelle du soir pour l’OL, c’est la présence d’un groupe au complet, avec les retours de Lucas Paqueta (suspendu à Sainté), mais aussi d’Houssem Aouar et de Maxwel Cornet, qui étaient blessés la semaine passée. Allez, on vous dit à très vite pour ce match qu’on sent plutôt bien (oups, attention au mauvais œil frappant souvent la Ligue 1).

» Pour vibrer avec nous devant cette première affiche de la 22e journée de L1 OL-Girondins, rendez-vous par ici ce vendredi dès 20h45, avec un coup d’envoi à 21 heures…