Lionel Messi poussé vers la sortie à Barcelone. — CRISTINA QUICLER / AFP

Pas de dénégation, un aveu en soi, mais un communiqué pour surtout ne pas avoir à endosser la responsabilité de voir Messi s’en aller à la fin de la saison. Comme prévu, le Barça s’est rapidement indigné des révélations d’El Mundo sur le contrat plus que pharaonique signé par Lionel Messi en 2017. 555 millions d’euros sur quatre ans, dont 8 % restent à payer d’ici la fin juin, soit 44 millions d’euros précisément.

Le club catalan «regrette la publication d'un document privé dont les principes ont été établis sous le sceau de la confidentialité entre les parties. Le FC Barcelone nie catégoriquement​ toute responsabilité dans la divulgation de ce document et prendra les dispositions légales nécessaires contre le journal El Mundo ».

Aucune dénégation sur les chiffres avancés

Assez formidable de constater que le club ne prend pas la peine de démentir les chiffres annoncés, seulement contrarié par l’idée qu’on puisse penser que la fuite vient de l’intérieur, pour faire passer la pilule d’un départ de Messi l’été prochain auprès des socios. « Le FC Barcelone apport son soutien absolu à Lionel Messi, face à cette tentative de discréditer son image et sa relation avec le club où il a grandi pour devenir le meilleur joueur de l’histoire ».

On voit pourtant mal le clan de l’Argentin s’être risqué à une fuite pareille, ce qui ne laisse plus guère de doutes sur l’intention visée : rendre son départ inéluctable à la fin de la saison, en partie à cause d’un contrat qui a mis le club en grande difficulté financière ces dernières saisons. Quel bazar là-bas, à deux semaines d’affronter le PSG en Ligue des champions.