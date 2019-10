Odsonne Edouard (à d.) fête son triplé avec Arnaud Nordin. — VLADIMIR SIMICEK

Un triplé d'Odsonne Edouard a permis à l’équipe de France Espoirs de s'imposer 5 à 3 (mi-temps: 4-1) en Slovaquie au terme d'un match au scénario fou, mardi à Dunajska Streda, pour le compte des éliminatoires de l’Euro Espoir 2021.

Les Bleuets, portés par le coup du chapeau d'Edouard (23, 34e et 81e), ont également pu compter sur des réalisations de Reine-Adelaïde (3e) et Aouar (13e) pour s'offrir un deuxième succès de rang dans le Groupe 2.

9 buts en 4 sélections pour Edouard

Après la balade 5 à 0 face à l'Azerbaïdjan, jeudi à Calais, les Bleuets ont affiché deux visages: appliqués et efficaces en première période, puis empruntés et fébriles dans la seconde. Menés 4-1 à la mi-temps, les Slovaques ont brièvement repris espoir avant d'être crucifiés par l'inévitable Edouard, sur un service parfait du Stéphanois Arnaud Nordin. L'attaquant du Celtic a inscrit son 9e but en 4 sélections pour sceller le sort du match.

Succès finalement spectaculaire de la bande à Ripoll, mais il faudra quand même gommer les erreurs défensives qui ont failli leur coûter cher par manque de concentration du secteur défensif, deux buts ayant été refusés pour hors-jeu et main slovaques (26e et 31e). Les Bleuets sont deuxièmes de leur groupe 2 avec six points et un match de retard sur la Suisse (9 points).