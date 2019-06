France - Roumanie / Euro espoirs EN DIRECT. Les Bleuets pour une place en demi et les JO, suivez le match en live

Pour l'instant, tout va bien pour les Bleuets à l'Euro. Deux victoires, certes pas particulièrement convaincantes, mais deux victoires quand même, et l'assurance de terminer parmi les deux premiers de leur poule. Problème, seul le premier de la poule et le meilleur des deuxièmes se qualifie pour les demi-finales et les Jeux olympiques de Tokyo, l'été prochain. Ce qu'il veut donc dire que l'équipe de France espoirs doit encore assurer au moins un match nul face à la Roumanie, pour vivre le grand bonheur. Attention, car cette génération roumaine est pleine de promesses, avec notamment le fils de grand George Hagi en n°10.

>> On se retrouve à partir de 20h45 pour suivre ce match...