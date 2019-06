Filippo Inzaghi file à Benevento. — Andrew Medichini/AP/SIPA

A 45 ans, l’ex-attaquant de la Juventus et du Milan AC, Filippo Inzaghi, va connaître un quatrième banc en tant qu’entraîneur, celui de Benevento, en Serie B (deuxième division italienne).

C’est le club du sud de la botte qui l’a annoncé via un communiqué. Pippo Inzaghi a signé un contrat d’un an, avec une année supplémentaire en option. Après le Milan AC (2014-2015) et Venise (2016-2018), l’ex-international italien avait pris les commandes de Bologne (2018-2019), avant d’être licencié et remplacé par Sinisa Mihajlovic.

A Pippo Inzaghi, la guida tecnica del Benevento https://t.co/tljzeIsArG — Benevento Calcio (@bncalcio) June 22, 2019

En tant que joueur, Inzaghi compte 288 buts en 623 matchs pour une carrière de renard des surfaces qui s’est arrêtée en 2012. Mais son parcours en tant qu’entraîneur est loin d’être aussi prolifique pour le moment hormis une montée en Série B avec Venise. Andiamo Pippo, Benevento attend aussi de retrouver la Serie A.