Francesco Totti. — Alessandro Di Meo/AP/SIPA

Totti et la Roma, c’est fini ! Trente ans après son arrivée, la légende italienne a confirmé l’information révélée samedi par Sky Sport, qu’elle allait quitter le club. Lors d’une conférence de presse, Francesco Totti a annoncé qu’il démissionnait de son actuel poste de dirigeant. Il n’a pas épargné les propriétaires américains et les autres membres de la direction.

« C’est un jour très douloureux, a commenté l’ancien joueur, rapporte L’Equipe. Les conditions n’étaient plus réunies. Je n’ai jamais eu la possibilité de travailler sur le secteur sportif comme je voulais. »

Situation compliquée

La situation actuelle au sein du club semblait intenable pour Totti au vu des annonces faites en conférence de presse. « J’ai pu accepter cette situation pendant un an mais je ne pouvais certainement pas le faire une deuxième année de suite », a-t-il ainsi expliqué, selon le compte Twitter@FRSerieA, spécialisée dans l’actualité du championnat italien.

🎙Totti : « Depuis l’arrivée des américains, ils cherchent à faire partir les Romains du club, et ils ont réussi. » — FrSerieA (@FrSerieA) June 17, 2019

« Les dirigeants m’ont obligé à arrêter ma carrière », a expliqué Totti, avant d’indiquer que depuis qu’il est « dirigeant, ils m’ont fait des promesses et je n’en ai jamais vraiment vu la couleur. Depuis l’arrivée des Américains, ils cherchent à faire partir les Romains du club, et ils ont réussi ». Pendant de longues minutes, l’ancien capitaine a ensuite dressé un état des lieux inquiétant de « son » club, entre coups bas et dilettantisme.

🎙Totti : « On m’a demandé mon avis sur un joueur. J’ai dit qu’il n’était pas forcément compatible avec notre système de jeu et qu’il était très souvent blessé. Et on l’a signé. »



Entre nous Francesco t’étais plus à ça près tu pouvais citer Javier Pastore... — FrSerieA (@FrSerieA) June 17, 2019

L’ancien numéro 10 de la Roma laisse cependant la porte ouverte à un retour : « Il ne s’agit pas là d’un adieu, mais d’un au revoir. Si un jour un nouveau propriétaire veut faire appel à moi, je serai disponible », a-t-il assuré. Sûr qu’il y a des supporters qui n’attendent que ça.