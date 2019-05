FOOTBALL Mélange de sentiments pour des supporters émus par le départ de leur star et en colère contre le club, qualifié seulement pour la Ligue Europa la saison prochaine

De Rossi part les larmes aux yeux de son club de toujours. — Riccardo Antimiani/AP/SIPA

Il aura consacré toute sa carrière au même club. Après 18 saisons et 616 matchs sous le maillot giallorosso, Daniele De Rossi a dit au revoir dimanche à « sa » Roma devant plus de 60.000 spectateurs qui lui ont rendu un hommage sobre, ému et teinté de colère contre la direction du club en raison des mauvais résultats.

De Rossi n'a pas parlé. Il s’était exprimé samedi par écrit dans une lettre émouvante, adressée en grande partie aux tifosi de l’AS Rome. « L’amour que vous m’avez donné m’a permis d’être sur le terrain un morceau de vous, disait-il. Jamais personne ne vous aimera plus que moi ».

Dimanche avant, pendant et après la victoire de son club de toujours face à Parme (2-1), il a, à son tour, reçu beaucoup d’amour, notamment lors d’un tour d’honneur effectué sous les applaudissements et avec le sourire, jusqu’à son arrivée devant la Curva Sud, le virage des supporters de la Roma, où son regard clair s’est voilé.

A l’entrée des joueurs, cette Curva Sud lui avait réservé un beau tifo, rouge et jaune évidemment, avec une dédicace à ce « capitan futuro », qui a toujours placé la Roma avant tout et, comme Francesco Totti, n’a jamais souhaité aller voir ailleurs comment on s’y prend pour gagner des titres.

« Tu nous as représentés sur le terrain pendant 18 ans. A partir d’aujourd’hui, ta Curva te représentera pour toujours. Nous sommes tous DDR », pouvait-on lire sur la banderole déployée dans le virage.