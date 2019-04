Qatar Airways est devenu le sponsor maillot de l'AS Roma en 2018. — Filippo MONTEFORTE / AFP

C'est une nouvelle surprenante qui, si elle se confirme, devrait faire couler beaucoup d'encre dans la presse sportive. Selon les informations du Corriere dello Sport, Qatar Sport Investments (QSI), le propriétaire du Paris Saint-Germain depuis 2011, se pencherait sur une possible acquisition de l' AS Rome, actuellement détenue par le milliardaire James Pallotta.

Le quotidien italien va même jusqu'à écrire qu'une première offre de 400 millions d'euros aurait été formulée, information immédiatement démentie par les propriétaires du nouveau club de Javier Pastore.

Une question d'éthique se pose

Pour rappel, le Qatar et la Roma ont récemment signé un contrat de partenariat via l'entreprise Qatar Airways, nouveau sponsor maillot du club depuis cette saison. Reste que si QSI passe véritablement à l'action et obtient la gestion de la Roma, la question de la possession de deux clubs possiblement engagés dans les mêmes compétitions européennes se posera.

Pour éviter tout conflit d'intérêt, l'Uefa interdit interdit à un propriétaire de posséder deux clubs engagés en C1 ou en C3. Il faudrait alors que l'état émirati réalise cette opération en passant par un autre propriétaire.