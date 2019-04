Eric Choupo-Moting s'apprête à entrer dans la légende. — FRANCK FIFE / AFP

Son raté incroyable a déjà fait le tour du monde. Déjà raillé pour son inutilité au PSG depuis sa signature le 31 août, Eric Maxim Choupo-Moting a ajouté une page à sa légende parisienne en empêchant Nkunku de marquer un but fait face à Strasbourg dimanche soir pour ce qui devait être le match du titre pour Paris (2-2).

Choupo-Moting explique son improbable arrêt sur la frappe de Nkunku https://t.co/3Sh0CH51KX — 20 Minutes (@20Minutes) April 7, 2019

Un immense fail que l’attaquant camerounais est venu courageusement expliquer en zone mixte, si tant est qu’il fut possible de l’expliquer, alors que le ballon était déjà presque rentré dans les buts de Sels. Si aucun autre joueur parisien ne s’est pointé pour le défendre (ne s’est pointé tout court d’ailleurs), Kylian Mbappé, qui l’a remplacé à l’heure de jeu, s’est fendu d’un joli message pour son coéquipier sur twitter. Dommage pour le titre ce soir, on a essayé de faire comme on a pu. Un big up à MCM17, j’en ai raté bien plus que toi cette saison, on reste un groupe uni et on te soutiendra jusqu’à la fin