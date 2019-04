Choupo Moting enlève un but à son partenaire Nkunku lors de PSG-Srasbourg. — Anne-Christine POUJOULAT / AFP

C’est l’action de la soirée. Voire de la saison. Dans la catégorie WTF en tout cas. Lors de PSG-Strasbourg (2-2) dimanche soir, Eric Choupo-Moting a été l’auteur d’une action improbable, qu’on peine à décrire tellement elle n’a aucun sens. Alors que Nkunku avait fait le plus dur avec un petit piqué devant Sels et que le ballon allait entrer dans les buts, l’attaquant du PSG a inexplicablement arrêté la balle avec son pied juste avant qu’elle ne franchisse la ligne.

Voilà comment il s’en est expliqué après la rencontre, au micro de Canal + : « Je pensais au début qu’il [Nkunku] allait peut-être me faire la passe, il a tiré, et puis je pensais que le défenseur allait peut-être prendre le ballon et, après, j’ai hésité à le prendre le ballon, mais je me suis demandé si j’étais hors-jeu. Et après ça va vite, je touche le ballon mais ça va sur le poteau et c’est très dommage car le ballon de Nkunku entrait normalement. Je suis désolé pour ça. » C’est ce qu’on appelle un bon gros bug, quoi.