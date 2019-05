Jan Vertonghen va mieux. C’est en tout cas ce qu’il a affirmé sur Twitter mercredi après avoir reçu un violent coup à la tête dans une lutte aérienne avec le gardien de l’Ajax Amsterdam et son coéquipier Toby Alderweireld, mardi en demi-finale aller de la Ligue des Champions (victoire de l’Ajax, 0-1).

Not the way I wanted the game to go last night. Feeling ok today. Thanks to both sets of fans for the positive messages 👍 #UCL #COYS pic.twitter.com/I9l4GaBznX