Paul Pogba et Manchester United affrontent Manchester City mercredi soir en match en retard de la 31e journée de Premier League.

La période est compliquée pour MU, qui voit les rumeurs de départ du Français enfler à mesure que les mauvais résultats s'enchaînent.

Le service des sports de 20 Minutes s'est amusé à imaginer les prochains articles des journaux anglais et espagnols sur le sujet (en respectant ce qui fait leur charme bien sûr).

Un derby qui vaut cher. Manchester United accueille son voisin de City, mercredi soir, en match retard de la 31e journée de Premier League. Les Citizens jouent gros, puisqu’ils peuvent repasser devant Liverpool en tête du championnat. De leur côté, les joueurs de Solskjaer ont toutes les peines du monde à raccrocher au top 4. Rossés à Everton 4-0 le week-end dernier après avoir pris une leçon par le Barça en Ligue des champions, ils vivent une période très compliquée. Les rumeurs incessantes sur le prochain mercato, et notamment le départ de Paul Pogba au Real Madrid, n’aident pas.

Sûr que si ça passe mal pour la Pioche dans ce big game, les articles sur le sujet vont à nouveau fleurir dans les médias anglais et espagnols. De toute façon, si ce n’est pas là, ce sera pour le prochain match. Histoire d’anticiper la chose, on vous propose de lire dès à présent à quoi vont ressembler les prochains papiers sur le sujet dans le Daily Mail, Marca et le Mundo Deportivo. Avec pour chacun les petits détails qui font leur charme. Rassurez-vous, si jamais vous n’avez pas l’habitude d’aller lire des articles dans ces médias, on vous a mis un rapide mode d’emploi pour ne pas vous perdre.

Marca (fonctionne aussi avec As)

Intro: qu’est-ce qui fait un bon article dans la presse pro-madrilène

- Une mention de la maman du joueur qui se verrait bien profiter du soleil madrilène

- Un off d’un dirigeant du Real confirmant que c’est presque fait à 200 millions près

- Une citation probablement inventée d’un membre de l’effectif souhaitant la bienvenue à la nouvelle recrue

L’article

Pogba solo ve su futuro en el Madrid de Zidane

(En VF >> Pogba ne voit pas son futur ailleurs qu’au Real de Zidane)

Dans sa tête, il n’y a plus aucun doute. Paul Pogba sera un joueur du Real Madrid l’an prochain. Il connaît même le numéro qu’il portera. Le 6, que l’international espagnol Nacho a accepté de lui laisser pour lui signifier sa bienvenue dans le vestiaire madrilène qui l’attend à bras ouverts. « Avec lui, notre milieu de terrain dominera la Liga », murmure un cadre de l’effectif à Valdebebas. Comme nous vous l’annoncions dans notre édition du 25 janvier 2012, Pogba a toujours été un grand supporter de la Maison Blanche. Petit, il avait même un poster de Mahamadou Diarra avec le maillot du Real, l’année inoubliable de la Liga remportée avec Fabio Capello.

Sa maman cherche une maison à Madrid

La maman du champion du monde tricolore a d’ailleurs fait plusieurs fois le trajet jusqu’à Madrid pour lui trouver une maison. Fatiguée par le climat pluvieux du nord de l’Angleterre, elle aurait porté son choix sur l’ancienne demeure de CR7, séduite par sa piscine à vague et son immense terrasse. « La pioche », comme ses amis d’enfance le surnomment en banlieue parisienne, a craqué pour la salle de karaoké en sous-sol et les 88 miroirs de la chambre à coucher.

Des proches racontent que Pogba est impatient de jouer sous les ordres de « Zizou », qu’il admirait quand il était enfant. « Jouer pour le meilleur entraîneur du monde dans le meilleur club du monde, ça ne refuse pas », explique un intime. Pogba avait tellement envie de porter le mythique maillot merengue qu’il a lui-même mené les négociations avec Florentino Perez, conscient que la personnalité conflictuelle de son agent Mino Raiola pouvait brutalement mettre fin au rêve de sa vie de rejoindre le Real. « Sa détermination a été impressionnante, confirme un dirigeant madrilène, il a même accepté de baisser son salaire pour venir. »

Le plan B Ndombélé

L’offre de prolongation de United est toujours sur la table, mais Pogba a fait son choix. Après quelques semaines de lune de miel avec Solskjear, le Français s’est rendu compte qu’il ne remporterait jamais la Premier League ou la Ligue des champions avec Manchester. Il est fâché avec les supporters depuis qu’une vidéo virale l’a montré en train de refuser un autographe à un jeune garçon paraplégique à la sortie d’Old Trafford. Mais l’arracher à Manchester coûtera cher. Plus de 150 millions d’euros. C’est pour cela que le Real garde un œil sur son plan B, Tanguy Ndombélé. A Lyon, on surnomme déjà le milieu de terrain international « le nouveau Pogba ».

Mundo Deportivo

Intro : Qu’est-ce qui fait un bon article de la presse pro-barcelonaise

- Toujours faire allusion à la meilleure saison du Barça sur le Real

- Privilégier une info mineure sur le Barça plutôt qu’une grosse news sur le Real

- Rappeler que Messi est le meilleur joueur du monde

L’article

PogBarcelona : Se complica el fichaje del Galo para el Madrid… El Barça ejerce la opcion de compra para Boateng y ya tiene a su 9 de gala

(En VF >> La signature de Pogba au Real se complique… Le Barça lève l’option d’achat pour Boateng et tient son 9 de gala)

Ernesto Valverde peut souffler: le Barça a confirmé mardi l’arrivée de Kevin Prince Boateng (31 ans) pour deux saisons, jusqu’en 2023, après avoir levé l’option d’achat. Le montant du transfert avoisine les huit millions d’euros, une belle affaire. Prêté aux Blaugrana par Sassuolo lors de la deuxième partie de saison, le Ghanéen, même s’il n’a pas eu un énorme temps de jeu, a su se fondre dans le collectif catalan. Très apprécié par Leo Messi, qui est son voisin à Castelldefels, Boateng a notamment invité tout l’effectif dans sa villa pour un barbecue après le match à Huesca.

De l’autre côté du pont aérien, Florentino Perez va renouveler tout son effectif après cette piteuse saison (humiliation en 8e de la Ligue des champions face à l’Ajax du néo-culé, Frenkie de Jong, élimination en demie de la Copa del Rey face à un Barça sans Messi au match aller, et une troisième place en Liga). Le président de la Maison Blanche a fait de Paul Pogba sa priorité et serait prêt à lâcher 170 millions d’euros. Mais Madrid pourrait se heurter à un gros problème: le Français a toujours montré son admiration envers le Barça et Messi.

Echange d'adresses à Barcelone avec Messi?

« Le Barça est une des meilleures équipes du monde, expliquait le joueur au média français Eurosport. C’est une équipe très belle à voir jouer, parce qu’on apprend toujours. Ils ont de grands joueurs et surtout, un joueur extraordinaire, qui est au dessus de tout le monde. »

En novembre 2018, les deux joueurs avaient d’ailleurs passé quelques jours de vacances ensemble à Dubai. Ils ont même partagé un steak doré chez le fameux Salt Bae. Serveur depuis deux ans à Nusr-Et Steakhouse, Josep, qui a fui la crise en Espagne pour trouver du travail, a vu que les deux joueurs étaient très proches. « Ils se sont échangés quelque chose sur leur téléphone. A mon avis, c‘était des adresses à Barcelone », nous raconte le natif de Tarragone.

Autre élément à prendre en compte pour une possible arrivée de Pogba à Barcelone : l’ancien joueur de la Juventus est très ami avec Samuel Umtiti, avec qui il partage son amour pour la danse en équipe de France. Pogba arriverait donc dans un vestiaire qui l’accueillerait les bras ouverts.

Daily Mail

Intro : Qu’est-ce qui fait un bon article dans la presse populaire britannique ?

- Des bullet points qui résument l’article

- Des photos après chaque paragraphe qui ne comprend que quelques lignes

- Des témoins trouvés en un temps record

- Un rappel du salaire du joueur

- Une petite phrase d’un consultant de luxe qui dégomme le sujet du papier

L’article

REVEALED : Pogba already living the Spanish life ? United key player went to Campo Blanco Tapas bar on Tuesday evening

(En VF >> EXCLU : Pogba déjà à l’heure espagnole ? La star de MU a passé la soirée au bar à tapas Campo Blanc mardi)

Le Real Madrid souhaite faire signer Paul Pogba, dont l’intérêt pour le club espagnol n’est pas un secret.

Le milieu de terrain français a été vu dans un bar à tapas réputé de Manchester, mardi soir.

Il semble passer beaucoup de temps en cette fin de saison à s’imprégner de la culture espagnole.



Paul Pogba est de plus en plus proche de signer au Real Madrid. Le joueur clé de United, qui avait profité d’une conférence de presse à Clairefontaine pour faire de l’œil au club de Zidane, a été vu mardi soir dans un bar à tapas connu de Manchester, ont rapporté des sources au Daily Mail.

John-Pablo sent this (blurred) picture to Daily Mail. - Montage 20 Minutes

Le milieu de terrain a passé la soirée au Campo Blanco, sur Moss Lane, dans le quartier de Whitefield. Il était avec ses frères, venus lui rendre visite, et quelques amis. Ils ont mangé une ensalada mixta et quelques patatas bravas, ont raconté des habitués.

TOUJOURS mettre la photo du menu quand on parle d'un joueur qui a mangé quelque part. - https://campoblanco.co.uk

Avoir choisi ce lieu où se réunissent une fois par semaine les cinq membres de la pena du Real Madrid à Manchester ne peut pas être anodin. « Il a été très sympa avec nous, et je peux vous dire qu’il connaît bien le style de jeu du Real », a noté l’un d’entre eux, John-Pablo. « De ce que j’ai compris, il se verrait bien réguler le jeu avec Modric », a ajouté un autre membre du groupe prénommé Miguel.

Selon plusieurs autres témoins, Pogba parle encore mieux espagnol que ce qu’il laisse entrevoir lors de ses interviews en zone mixte. Des clients ont même cru entendre un vrai touriste madrilène quand le Français a lancé « Buenos Dias » en arrivant au Campo Blanco. « On voit qu’il a la tête ailleurs, note l’ancienne gloire Gary Neville. Si vous regardez bien, vous verrez qu’il ne traîne plus qu’avec Ander Herrera et David De Gea dans le vestiaire. Pourquoi, à votre avis ? De toute façon, il n'a jamais été à la hauteur des attentes. Je préférais encore Fellaini. »

«jajajaja» - Oldham/BPI/Shutterstock/SIPA

Alors que Solskjaer répète qu’il compte sur lui pour rebâtir une équipe la saison prochaine, Pogba aurait bien fait comprendre à tout le monde que sa décision était prise. Le président du Real Madrid Florentino Perez est prêt à formuler une offre de 120M£ pour faire venir le joueur. Son salaire de 280.000£ par semaine ne serait pas un problème, même si cela ferait du Français le joueur le mieux payé du vestiaire madrilène, devant Gareth Bale et Sergio Ramos.

Bonus : Le sujet vu par 20 Minutes

On n’a pas d’info transfert, mais on a paint sur nos ordis.